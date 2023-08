Poverený premiér a minister vnútra Ľudovít Ódor zatiaľ podržal vo funkcii tak obvineného šéfa SIS Michala Aláča, ako aj riaditeľa Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Romana Konečného. Bývalý šéf úradu Ján Mojžiš hovorí, že súčasná situácia „je šialená“ a nedokáže ju vysvetliť svojim zahraničným kolegom.

Dnes bezpečnostný poradca a bývalý šéf českej vojenskej tajnej služby Andor Šándor dodáva, že obvinenie dvoch riaditeľov bezpečnostných inštitúcií „dáva strašidelný signál smerom do zahraničia, ale aj do vnútra krajiny“. „Obe inštitúcie majú byť pilierom bezpečnosti štátu a musí byť isté, že ich vedú ľudia, ktorí sú nespochybniteľní, morálne integrovaní, neskorumpovaní,“ podčiarkuje.

Najskôr odvolať, potom obviniť!

Aj podľa bývalého riaditeľa NBÚ Mojžiša obvinenie kazí obraz Slovenska. „Toto sa v civilizovanej krajine nerobí. Obvinení ľudia nemôžu viesť také inštitúcie. Najskôr ich mali odvolať, až potom obviniť,“ objasňuje Mojžiš.

Vysvetľuje, že je práve v zahraničí a stretáva sa s kolegami z akademickej obce aj politiky . "Neviem im túto zamotanú situáciu vysvetliť," tvrdí. "Ak by boli vyžrebovaní ľubovoľní občania na tieto funkcie, tak by to nedopadlo horšie ako teraz. Asi by mali viac úcty k právu a k štátu. Ak bol predtým štát považovaný za ukradnutý, tak teraz môže byť považovaný za rozvrátený," volí Mojžiš tvrdé slová.

V rámci akcie Rozuzlenie vyšetrovateľ NAKA obvinil riaditeľa SIS Aláča spolu s podnikateľom Petrom Koščom, expolicajtom Jánom Káľavským a exsiskárom Martinom Ciriakom. Mali založiť zločineckú skupinu a sťažiť alebo mariť vyšetrovanie rôznych káuz, navodzovať dojem manipulácie výpovedí či diskreditovať orgány činné v trestnom konaní.

Konečný a bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský sú obvinení zo zneužívania právomocí verejného činiteľa, keď sa mali zbavovať nepohodlných členov NBÚ, prípadne ich stavať mimo službu. Dokonca mali dohadovať vytvorenie tajnej správy SIS, ktorou sa zaoberal parlament v roku 2021. Správa je však podľa vyšetrovateľa NAKA nepravdivá a na jej základe sú stíhaní vyšetrovatelia okolo Jána Čurillu.

Premiér a minister vnútra Ódor spolu s prezidentkou Zuzanou Čaputovou sa zatiaľ pre výmenu oboch šéfov nerozhodli. „Je jasné, že akýkoľvek zásah vo vedení bezpečnostných služieb, je z hľadiska demokracie veľmi citlivý,“ povedala prezidentka v piatok po zasadnutí bezpečnostnej rady s tým, že NBÚ aj SIS vedú v tejto chvíli námestníci a „robia všetky potrebné kroky k svojim domácim a zahraničným partnerom“.

Nižší stupeň dôveryhodnosti

Ako upozorňuje Šándor, NBÚ vydáva osvedčenie o spôsobilosti narábať s utajovanými informáciami a spolupracuje pritom s Európskou úniou aj NATO. „Obvinenie riaditeľa NBÚ môže vyvolať obavy, komu vlastne vydali bezpečnostné previerky. Môže sa stať, že Slovensko bude posunuté na nižšie poschodia dôveryhodnosti a bude dostávať iba informácie, ktoré nemôžu partnerov poškodiť,“ vysvetľuje bezpečnostný analytik.

Za pravdu mu dáva aj Mojžiš: „Bezpečnosť je o dôvere. Keď ju nemáte alebo ju stratíte, tak to nefunguje. Krajina zostáva pred dverami, nedostáva informácie.“ Bývalého šéfa NBÚ hnevá, že vo štvrtok polícia obvinila ľudí priamo vo funkciách. „Toto je divoký západ, nemá to žiadnu kultúru. Najskôr ich mali potichu odvolať a potom obviniť,“ hovorí s tým, že aj to sa v zahraničí vníma veľmi citlivo.

Šándor dodáva, že „nikto nebude volať slovenskému premiérovi a nadávať mu“, očakáva však, že sa ho na situáciu budú diskrétne pýtať veľvyslanci rôznych krajín. Spôsob, akým polícia obvinila úradujúcich šéfov oboch bezpečnostných úradov považuje Mojžiš "za necivilizovaný".

Nímandi v NAKA?

Po zasadnutí bezpečnostnej rady nepripustila ani Čaputová, ani Ódor novinárske otázky. Prezidentka vyhlásila, že „táto situácia zatiaľ nikoho neoprávňuje k predčasným záverom, lebo relevantnú odpoveď o zákonnosti konania môže dať iba dozorujúca prokuratúra a príslušné súdy“. Až keby súdy vyhlásili, že stíhanie je nedôvodné, vzniká podľa nej priestor „na intervenciu politickej moci a vyvodenie zodpovednosti smerom k polícii“.

Český bezpečnostný analytik Šándor sa však pýta, ako NAKA dnes vie, že správa SIS, ktorá poukazovala už v máji 2021 na možné manipulácie vyšetrovaní, je falošná. „Má zdroje v SIS? Môže im veriť? Alebo je to len umelý zásah do spravodajskej služby?“ kladie otázky Šándor.

Tvrdí, že v prvom rade by sa malo vyvrátiť alebo potvrdiť, či na Slovensku vedú vojnu bezpečnostné zložky. „A to tak, aby sa to nedalo interpretovať ako snaha rozbiť krajinu, dosiahnuť výnimočný stav a odloženie volieb,“ varuje. Mojžišovi sa zasa nie celkom zdá zdôvodnenie obvinenia šéfa NBÚ. „Takto to vyzerá ako stíhanie pre pracovno-právne vzťahy,“ hovorí.

Chybu vidí Šándor nie v rozviazaných rukách polície, ale jej nedostatočnej kontrole. „Občan si platí štát preto, aby mu zaistil bezpečnosť,“ podčiarkuje. Podľa neho nie je v poriadku ani to, že v čase policajnej akcie bol Aláč na služobnej ceste, Pčolinský bol tiež pracovne v zahraničí a Konečný na dovolenke. „Veď ich nešli zadržať na základe informácií, ktoré dostali len deň vopred! Ak sa nedozvedeli, že jeden je na pracovnej ceste, druhý na dovolenke, tak je to buď partia nímandov, alebo to smrdí,“ rozhorčuje sa.

„Štát si zriaďuje bezpečnostné služby na to, aby mu pomáhali vládnuť. A umožňuje tento stav vláde vládnuť? Neumožňuje,“ pokračuje s tým, bezpečnostný systém bude potrebné očistiť, prípadne postaviť nanovo. „To však nie je práca na jedno zasadnutie bezpečnostnej rady, ale aj na celé volebné obdobie,“ uzatvoril Šándor.

Prečítajte si tiež: