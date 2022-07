Radičová NA ROVINU o vládnej kríze: Sulík by si mohol odchodom do opozície polepšiť! ×

Vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) by si mohol pri odchode do opozície podľa sociologičky a bývalej premiérky SR Ivety Radičovej posilniť pozíciu, ak sa zvyšok koalície nerozhodne spolupracovať s fašistami. Uviedla to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. Je však podľa nej potrebné uvedomiť si, dokedy to občan znesie.