Igor Matovič (49), ktorého OĽaNO jasne zvíťazilo v posledných parlamentných voľbách, spôsobuje kontroverziu už dlhodobo. Po pobyte na Úrade vlády a neskôr na ministerstve financií sa presúva späť tam, kde politicky vyrástol. Od nového roka sa totiž opäť stane poslancom parlamentu.

Politológa Tomáša Koziaka z Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM sme sa preto opýtali, či nás môže v Národnej rade znova čakať „one man show Igor Matoviča”, ako tomu bolo v minulosti. „Asi áno. Matovič je výborný rečník a málokto dokáže v parlamente takým ostrým spôsobom útočiť. Vieme, že Matovič je dobrý opozičný politik, lebo tak dokázal vyhrať voľby. To, čo mu nešlo, boli záležitosti vládnutia, rozhodnutí a kompromisov. V parlamentných laviciach ho však bude určite vidieť a počuť,“ zhodnotil politológ.

Hnutie OĽaNO navyše v januári čaká snem, na ktorom by jeho členovia mali debatovať aj o lídrovi strany. Šance, že Igor Matovič na čele strany skončí, sú minimálne. „Je však možné, že sa objavia hlasy ľudí, ktorí by chceli Matoviča vymeniť,” prízvukuje odborník.

Tomáš Koziak však vidí problém v tom, že Matovič je ťažko nahraditeľný. „OĽaNO je Igor Matovič, tak ako ĽSNS je Kotleba, ako Sme rodina je Boris Kollár. Sú to strany postavené na jednom človeku, ktorý je najvýraznejšou persónou. Ak odíde Igor Matovič, je možné, že to bude pre nich ešte horšie. Zhrnul by som to, že s Igorom Matovičom je zle, ale bez neho to bude pre OĽaNO ešte horšie,” uzavrel Tomáš Koziak.

