Minister financií v demisii Igor Matovič splnil, čo pred schválením štátneho rozpočtu sľúbil a odchádza zo svojej funkcie. Nešlo to ale tak jednoducho, ako si to predstavoval. Ministerstvo financií bude odteraz riadiť sám premiér Eduard Heger.

Matovič pred pád dňami povedal, že odíde z vlády, ak SaS ustúpi a spolu s koalíciou podporí rozpočet. To sa stalo, ale keďže bola vláde vyslovená minulý týždeň nedôvera, Matovič už nemal ako podať demisiu. Bol totiž prezidentkou Zuzanou Čaputovou iba poverený riadením rezortu do vyriešenia situácie. Pre ten istý dôvod ho z funkcie nemohol odvolať ani premiér. Ostala preto jediné riešenie, že Čaputová poverí riadením ministerstva financií inú osobu.

A to sa stalo práve dnes. Premiér v demisii sa po poverení prezidentkou stal aj "ministrom financií". Hegerove poverenie prebiehalo v Prezidentskom paláci veľmi rýchlo. Definitívne odchádzajúci minister financií Igor Matovič sa ceremónie nezúčastnil.

Čo bude nasledovať? Situácia sa mení prakticky každým dňom, no momentálne sú najpravdepodobnejšie dve verzie. Prvou je, že v parlamente nájde väčšina na pôdoryse bývalej koalície vrátane SaS a vláda v demisii bude pokračovať do predčasných septembrových volieb. Ak sa ale nenájde 76 poslancov čo by túto myšlienku podporovalo, tak budú predčasné voľby už najneskôr v júni.

Prečítajte si tiež: