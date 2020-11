Greta Thunbergová sa vo štvrtok večer vysmiala americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi prostredníctvom sociálnej siete Twitter. Po jeho nahnevaných obvineniach o zmanipulovaní volieb a vyhrážkach žalobou mu 17-ročná aktivistka odkázala, aby vychladol. Tínedžerka na jeho výzvu zastaviť počítanie hlasov zareagovala: „To je smiešne. Donald musí pracovať na svojom probléme s ovládaním hnevu, potom by mal zájsť s priateľom na staromódny film! Pokoj, Donald, pokoj!“

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA