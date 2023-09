Situácia s migrantami na juhu Slovenska sa podľa opozície nezlepšuje. Polícia aj naďalej vydáva doklad o zotrvaní na území Slovenskej republiky, každému nelegálnemu cudzincovi, ktorého nie je možné vyhostiť, najmä nie cudzincovi, ktorý migruje cez naše územie do iného štátu.

Migranti musia prevádzačom zaplatiť : Cesta do Západnej Európy stojí 6 000 eur!

Sýrčania, ktorí naďalej prúdia cez južnú hranicu medzi Maďarskom a Slovenskom ďalej do západnej Európy, musia za vysnívanú cestu do EÚ zaplatiť prevádzačom 6 000 eur. Táto trasa je podľa výpovede jedného z nich jednoduchá. "Každý z nás chce ísť do Nemecka. Cesta na západ je zložitá ale cez Slovensko je ľahká," opisuje útek jeden zo sýrskych migrantov vo videu, ktoré zverejnila strana Smer-SSD. Predstavitelia najsilnejšej opozičnej strany na čele Tiborom Gašparom, bývalým policajným prezidentom v ňom kritizujú aktuálnu situáciu s migrantami. Tá sa podľa ich tvrdení v lokalitách okresov Veľký Krtíš a Nové Zámky dramaticky nezlepšuje.

"Chcel by som progresívnemu špecialistov na migráciu, pánovi Spišiakovi odkázať, že tu v Nových Zámkoch nie je žiadna policajná hliadka," hovorí vo videu Tibor Gašpar, bývalý prezident Policajného zboru SR. Reagoval tak na Spišiakove tvrdenia o posilnení hliadok polície na juhu Slovenska. “Posilniť potrebujeme prítomnosť polície v okolí objektov, kde migranti aktuálne čakajú na vydanie týchto potvrdení. Vyššia policajná prítomnosť bude fungovať preventívne, aby nedochádzalo k incidentom,” povedal Jaroslav Spišiak z Progresívneho Slovenska (PS)

Otvorenie mimoriadnej schôdzi k zrušeniu potreby vydávania potvrdení o zotrvaní na našom území migrantom podporilo v pondelok len 69 zákonodarcov, pri prvom pokuse ich bolo ešte menej a to 51.

Rokovanie parlamentu o zrušení vydávania dokladov o zotrvaní pre migrantov nepodporili ani poslanci SaS. "Treba chrániť vonkajšie hranice aj za prítomnosti ozbrojených síl a silových zložiek. Mimoriadna schôdza parlamentu by daný stav s nelegálnymi migrantmi nielenže neriešila, poskytovala by len ďalší priestor na šírenie strachu a nenávisti od Smeru či iných politikov," tlmočil v stanovisku strany poslanec Juraj Krúpa (SaS).