V rovnaký deň pred týždňom (2.11.) pribudlo 9241 infikovaných.

Celkový počet úmrtí na komplikácie spôsobené ochorením COVID-19 sa od vypuknutia pandémie zvýšil na 5074. Tieto údaje bývajú doplňované spätne aj za niekoľko dní, preto sa často menia.

Aktualizované dáta ukázali, že 3. novembra zomrelo za deň rekordných 239 nakazených koronavírusom. Hranica 200 úmrtí za deň bola v ČR prvýkrát prekonaná 30. októbra.

Česko momentálne eviduje 420.875 potvrdených a 155.259 aktívnych prípadov nákazy. Z ochorenia COVID-19 sa tam doteraz vyliečilo 260.542 osôb. Hospitalizovaných bolo do pondelka 18.00 h 7787 pacientov; najviac (8283) ich bolo 3. novembra.

Zdroj: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia

Český minister zdravotníctva Jan Blatný po pondelkovom rokovaní vlády uviedol, že štatistiky dokazujú, že sa vďaka prijatým opatreniam darí koronavírusovú epidémiu brzdiť. Podľa neho teda nie je dôvod sprísňovať zavedené opatrenia, ale skôr ich pomaly a riadene uvoľňovať.

Minimálne do 20. novembra platí v ČR núdzový stav. Odbory v nedeľu navrhli vláde, aby na 16. novembra, prípadne aj na 13. novembra, stanovila deň pracovného voľna, ktoré by spolu s víkendom a štátnym sviatkom 17. novembra pomohli zamedziť šíreniu koronavírusu a zlepšiť kritickú situáciu v nemocniciach. Vicepremiér Jan Hamáček to označil za rozumný nápad. Napriek podpore Hamáčka to ale vláda zamietla. Podľa Blatného totiž neexistuje v súčasnosti žiadna legálna forma, na základe ktorej by mohol štát voľno nariadiť.