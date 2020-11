Nechce dostať ponorku! Podľa premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) existuje spôsob, ako ešte do zimy otvoriť školy, reštaurácie a ďalšie prevádzky. Zajtra sa preto stretáva aj so zástupcami dotknutých oblastí, aby hovorili o opatreniach počas blížiacej sa zimy.

Matovič sa podľa vlastných slov obáva, že ak počas zimy na päť či šesť mesiacov ostanú zatvorené rôzne prevádzky, dostaneme z toho „takú ponorku, že nebudeme mať schopnosť bojovať s pandémiou".

Opäť zopakoval, že nás čaká epidemiologicky ťažká zima. Na stretnutí so zástupcami podnikateľov v gastronómii, prevádzkovateľov kín či divadiel, so zástupcami škôl, posilňovní, športových klubov aj cirkví na Slovensku očakáva, že si povedia aj to, kto je čo ochotný urobiť preto, aby sme si slobodu užívali čo najdlhšie. „Zároveň považujem za dôležité, aby sme týmto ľuďom dali svetielko na konci tunela," uviedol premiér.

Na tlačovej konferencii k výsledkom druhého kola plošného testovania zároveň priblížil, aká je jeho predstava. Matovič sa domnieva, že otvoriť školy či reštaurácie by sme mohli vtedy, ak by sme celoplošné testovanie opakovali raz za tri či štyri týždne.

Fungovalo by to však trochu inak ako pri pilotnom a prvých dvoch kolách plošného testovania, keď všetko zabezpečovala armáda v spolupráci so samosprávami. „Napríklad raz za tri týždne si škola zabezpečí odberný tím a otestujú napríklad v priebehu víkendu všetkých žiakov a rodičov. My ako štát dodáme testy, obleky a ďalšie materiálne zabezpečenie a takýmto komunitným spôsobom by sme dokázali zabezpečiť pretestovanie Slovenska,“ objasnil Matovič.

Zdôraznil však, že zatiaľ ide len o jeho predstavu, s ktorou možno epidemiológovia a ďalší odborníci nebudú súhlasiť. „Je to otázka na širšiu diskusiu, ale je to jedna z možností,“ reagoval na Matovičov nápad hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Prečítajte si tiež: