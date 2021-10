Podľa britského denníka Daily Mail Baldwin síce strieľal z repliky zbrane, no tá vraj bola nabitá ostrými nábojmi. „Prečo som dostal zbraň so skutočnou muníciou?“ pýtal sa vraj 63-ročný herec bezprostredne po čine.

Baldwin podobným spôsobom zranil aj scenáristu a režiséra Joela Souzu (42), ktorý je údajne v kritickom stave v zariadení Christus St Vincent Regional Medical Center.

Postrelenú 42-ročnú ženu previezli vrtuľníkom do nemocnice University of New Mexico Hospital, kde napokon zraneniam podľahla. Polícia zatiaľ podľa Daily Mailu nevzniesla voči Baldwinovi obvinenia, vypočuli ho však detektívi.

V príspevku, ktorý Baldwin medzičasom vymazal, sa herec "sťažoval" na únavu. Zdroj: Instagram

Krátko pred činom sa Alec Baldwin údajne sťažoval na únavu, a to nielen manželke počas súkromného videohovoru, ale aj na sociálnych sieťach pred fanúšikmi.

Práve na tomto mieste tiež umelec zverejnil svoje stanovisko k celej záležitosti:

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

2- I am in touch with her husband, offering my support to him and his family. My heart is broken for her husband, their son, and all who knew and loved Halyna. — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

„Som v kontakte s manželom (Halyny) a jej rodinou, majú moju podporu. Je mi úprimne ľúto nielen jeho, ale aj ich syna a všetkých, ktorí Halynu poznali,“ napísal Baldwin na Twitteri s tým, že plne sppolupracuje s políciou.

K bizarnej udalosti došlo podľa britského denníka Daily Mail, ktorý sa odvoláva na informácie z The New Mexican, v Santa Fe, konkrétne na ranči v Bonanza Creek, kde Baldwin a štáb nakrúcali westernový film Rust.

Alec v ňom stvárňuje Harlanda Rusta, vyhnanca, ktorého 13-ročný vnuk je usvedčený z vraždy. Spolu sa vydajú na útek, keď je chlapec odsúdený za tento zločin na trest smrti obesením.

Podľa denníka Daily Mail Baldwin síce strieľal z rekvizity, no tá však bola nabitá ostrou muníciou. Britský bulvár tiež informuje o tom, že podľa manžela zastrelenej kameramanky je Baldwin veľmi „nápomocný“. Zdroj: reprofoto Daily Mail

Nakrúcanie snímky je nateraz pozastavené a producenti otraseným členom štábu vybavili odbornú psychologickú pomoc.

Najhoršie obavy a posledné VIDEO zastrelenej kameramanky

