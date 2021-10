V decembri to bude presne 68 rokov, kedy svetlo sveta uzrelo prvé vydanie pánskeho magazínu Playboy, na ktorého titulke sa objavila Marilyn Monroe († 36). Mesačník Huga Heffnera sa medzi mužskou populáciou tešil veľkej obľube. Okrem zaujímavých článkoch o úspešných ľuďoch, technologických novinkách či portrétmi osobnosti sa však preslávil hlavne vďaka erotickým fotografiám prevažne celebritných krások. Okrem Marilyn Monroe sa na titulke objavili aj Kate Moss, Lindsey Lohan, Pamela Anderson, Cindy Crowford či Claudia Schiffer. Zajačie ušká, chvostík a biele manžety sa tak počas rokov stali legendou vo svete šteklivej erotiky.

Hrdý Hefner s prvým vydaním magazínu Playboy. Na titulke pózovala herečka a modelka Marilyn Monroe. Zdroj: playboy

Tomu je však pravdepodobne koniec a pánsky magazín, ktorý je dodnes často označovaný ako sexistický a napríklad v takom Singapure je dokonca zakázaný, prešiel poriadnou premenou. prvýkrát v histórii sa totiž na titulke októbrového vydania objavil polonahý muž s homosexuálnou orientáciou.

Nie je nim nikto iný ako filipínsky influencer Bretman Rock, ktorý už v minulosti síce so značkou spolupracoval na tvorbe dizajnového oblečenia, ale prvýkrát ho zahrnuli do editoriálu. Za sériou fotiek stojí fotograf Brian Ziff. Influencera nastajlovali so známymi plyšovými uškami, motýlikom a manžetami, ktoré mali na sebe aj ikony ako Kate Moss alebo Dolly Parton. Na sebe mal počas fotografovania zamatový čierny korzet doplnený čiernymi pančuškami.

Zdroj: instagram @bretmanrock @playboy

Napriek tomu, že sa magazín pravdepodobne snaží kráčať s dobou, tento krok nemusí byť práve tým najšťastnejším. Časopis sa totiž dlho roky predával po celom svete hlavne vďaka ekluzívnym nahým záberom slávnych krások, ktoré potešili nejedno mužské oko.

