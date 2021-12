Na konte má milióny, vypredávala koncertné haly, pri nohách jej ležia milióny fanúšikov a roky bola považovaná za jednu z najsexi žien šoubiznisu. Život sa však s niekdajšou popovou princeznou Britney Spears, ktorá dnes oslavuje 40. narodeniny, nemaznal. Sláva v mladom veku, mediálny hon a tlak okolia pripravili speváčku o to najvzácnejšie - psychické zdravie.

Oslávenkyňa Britney Spears je jednou z najslávnejších popových hviezd na svete už od vydania svojho debutového singlu Baby One More Time v roku 1998, no stále je o nej veľa vecí, o ktorých možno ani dlhoroční fanúšikovia nevedia. Napriek tomu, že dnes bojuje o svoje psychické zdravie a slobodu, jej životná cesta je inšpiráciou pre mnoho mladých ľudí. Odkiaľ sa teda senzácia menom Britney vôbec vzala?

Zdroj: Instagram/Britney Spears

Vlastným menom Britney Jean Spears sa narodila 2. decembra 1981 v meste McComb v štáte Mississippi, ale vyrastala v Kentwoode v Louisiane. Jej otec James Parnell Spears bol stavbár a matka Lynne Irene Bridgesová bola učiteľka na základnej škole. Britney tak vyrastala ako priemerné americké dievča. Na rozdiel od mnohých svojich rovesníčok však vynikala nielen spevom, ale aj pohybovým talentom. Už od mala bola vynikajúca gymnastka a vyhrávala rôzne súťaže. Pôsobila v miestnej tanečnej revue, a keď mala osem rokov, kňaz miestneho baptistického kostola ju odporučil na konkurz do Mickey Mouse Clubu, kde začala jej cesta za slávou. Tieto veci ste o nej a jej živote možno ani netušili. Najzaujímavejšie fakty o speváčke zverejnil magazín insider.com.

