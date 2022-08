Len nedávno svetom otriasla smutná správa o ďalšom celebritnom úmrtí. Tentoraz to bola slávna herečka Anne Heche, ktorú môžete poznať napríklad z romantického filmu 6 dní, 7 nocí, kde si zahrala aj s Harrisonom Fordom z legendárnej filmovej série Hviezdne vojny. Ostali po nej dvaja synovia, ktorí sa postarali o jej posledný odpočinok.

Anne bude odpočívať medzi hviezdami

Synovia slávnej herečky Homer (20) a Atlas (13) prezradili detaily o poslednom odpočinku svojej matky. Herečku pochovajú na cintoríne plnom hviezd! Podľa informácií, ktoré poskytol starší syn Homer pre časopis People, mamu pochovali už 18. augusta, teda štyri dni po tom, ako bola odpojená od prístrojov.

Na posledný odpočinok bola uložená na cintoríne Hollywood Forever v Los Angeles. Na tomto mieste sú pochované aj iné celebrity, ako napríklad Jayne Mansfield († 34), Rudolph Valentino († 31) a dokonca aj členovia kapely Ramones Dee Dee Ramone (Douglas Glenn Colvin, † 50) a Johnny Ramone (John William Cummings, † 55).

„Sme presvedčení, že mame by sa miesto, ktoré sme pre ňu vybrali, páčilo. Je prekrásne, pokojné a tiež bude medzi svojimi hollywoodskymi kolegami,“ uviedol syn Homer.

Na snímke je zobrazená herečka Anne Heche a jej synovia Homer a Atlas. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CdUqTdKLo6E/

Traumatické zákulisie minulosti a tvrdé rany do života jej matky!

Matka Anne Heche Nancy Heche (85) je zdrvená! Smrť jej dcéry nie je jediná, s ktorou sa musela v živote vyrovnať. Už pochovala štyri zo svojich milovaných detí a počas života musela čeliť aj smrti svojho manžela, ktorý v nemocnici podľahol zákernej chorobe AIDS.

Trpela aj po tom, ako sa jej Anne podľa dostupných informácií spravodajského portálu Blesk.cz priznala s tým, že má ťažké psychické problémy, lebo ju znásilňoval jej zvrhlý otec, tak isto ako znásilňoval jej brata. „Bol závislý od sexu, všetkých nás videl len ako sexuálne objekty,“ vyhlásila už zosnulá herečka.

Smrť herečky Anne Heche bola veľmi tragická. Po tom, ako 5. augusta spôsobila vážnu nehodu, ju po deviatich dňoch odpojili od prístrojov. Zomrela 14. augusta 2022.

Pri incidente s autom Heche nabúrala do rodinného domu a vozidlo sa ocitlo v plameňoch. Po prevoze do nemocnice lekári konštatovali, že je na tom veľmi zle, keďže je v stave „mozgovej smrti.“ Anne odobrali vnútorné orgány, pretože si to tak za života priala, a od prístrojov bola nakoniec odpojená.

Posledné slová exmanžela Anne, „miloval som ju“, hovoril a pri tom potláčal slzy!

Po smrti herečky sa k všetkému vyjadril aj jej exmanžel Coley Laffoon. „Prvá vec, ktorú by som chcel povedať, je, že som ju miloval a chýba mi – a vždy bude,“ povedal na sociálnej sieti zdrvený exmanžel Coley.

„Ďalšia vec je, že náš spoločný syn Homer je v poriadku. Samozrejme, smúti a je to pre neho veľmi ťažké, no som si istý, že si to vie každý predstaviť. Je však obklopený svojou rodinou a je silný. Bude v poriadku,“ uistil verejnosť Laffoon.

Následne v nahrávke poďakoval všetkým ľuďom, ktorí sa o nich zaujímajú a posielajú im modlitby. „Je to pre nás ťažké, ale máme veľa podpory a budeme v poriadku. Dúfam, že ju už nič nebolí a že je na lepšom mieste,“ uzavrel.

