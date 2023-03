Viete si predstaviť, že by vás vaši vlastní rodičia v detstve upísali šoubiznisu len kvôli peniazom a sláve? Množstvo detských hercov a herečiek doplatilo na to, že vyrastali vo svetle reflektorov. Skutočná zodpovednosť však padá práve na ich matky a otcov, ktorí viac hľadali na zisk než na blaho svojich detí. A nikto o takomto smutnom pozlátku nevie viac než herečka z Modrej lagúny, Brooke Shields (57).

Shields sa narodila v roku 1965 a najprv sa preslávila ako modelka. Koncom sedemdesiatych rokov prešla na herectvo.

Rýchlo prerazila najmä prelomovou úlohou v škandalóznom filme „Pretty Baby“ (Dievčatko), v ktorom hrala detskú prostitútku. Napriek kontroverziám bol jej výkon široko-ďaleko chválený a znamenal začiatok dlhej a úspešnej hereckej kariéry.

Sláva, ale aj trauma na celý život

Pre ňu samotnú však išlo o veľmi traumatizujúci zážitok, z ktorého si odniesla množstvo spomienok, ktoré hviezdu ťažia dodnes. Koniec koncov, mala len 11 rokov, keď ju donútili vášnivo bozkávať vtedy 27-ročného herca Keitha Carradina. "Nerozumiem, prečo moja matka vtedy nezasiahla. Ja by som to svojim deťom nespravila. Moje dcéry, 19-ročná Rowan a 16-ročná Grier, sa na to ani nechcú pozerať. Vraj je to detské porno. A ja neviem, ako mám svoju mamu v tomto obhájiť..."

Teri Shields, matka svetoznámej a úspešnej herečky, bola alkoholička, ktorá zomrela v roku 2012, pripomína britský denník Daily Mail. Už o niekoľko dní uzrie svetlo sveta nový dokument o živote Brooke Shields, v ktorom zaznejú aj takéto citlivé informácie.

Matka ju nechránila

Samotný Carradin vraj Brooke počas nakrúcania ubezpečoval, že to je v poriadku, a že to je všetko len "hrané". A keď sa raz zatvárila znechutene, v dôsledku čoho na ňu režisér nakričal, jej matka len stála obďaleč a nijako nezasiahla.

Ešte predtým, než hrala detskú prostitútku v Dievčatku, vo veku len 10 rokov bojovala s následkami nahého pózovania pre Playboy. Počas kariéry sa tak musela neraz vysporiadať s nechcenou sexuálnou pozornosťou od mužov.

Brooke Shields s mamou Teri. Herečka pripravuje dokument o svojom živote, v ktorom opisuje, ako ju mama nechala účinkovať v erotických filmoch, pričom mala len 10 rokov. V Modrej lagúne hrala ako 14-ročná a objavila sa tam do pol pása nahá. Zdroj: Getty Images

V Modrej lagúne mala len 14 rokov

Jedna z najkontroverznejších úloh Brooke Shieldsovej bola vo filme „The Blue Lagoon“ (Modrá lagúna) z roku 1980, v ktorom hrala mladé dievča uviaznuté na opustenom ostrove s mužským spoločníkom. Nahé scény Shieldsovej vo filme spolu so skutočnosťou, že v čase nakrúcania mala len 14 rokov, vyvolali kontroverziu a kritiku. Napriek tomu dnes zostáva jej úloha v snímke jednou z jej najikonickejších.

Herečka Brooke Shields s dcérou Rowan. Zdroj: Getty Images

Bez šiat sa objavila v roku 1981 aj vo filme Nekonečná láska a ako tínedžerka účinkovala polonahá vo viacerých reklamách na džínsy.

Shieldsová v upútavke na dokument porozprávala, ako sa - ešte ako mladá herečka - často dostávala do nepríjemných situácií,; napríklad keď ju žiadali, aby pobozkala mužov na obrazovke. Rozoberala aj to, ako sa naučila presadzovať sa a stanovovať si hranice, či už v osobnom živote alebo v kariére.

Herečka Brooke Shields s dcérou Grier. Zdroj: Getty Images

Shields tiež otvorene hovorila o svojich bojoch s popôrodnou depresiou po narodení svojej prvej dcéry v roku 2003. O svojich skúsenostiach napísala memoáre a hovorila o potrebe znížiť stigmu okolo problémov duševného zdravia.

