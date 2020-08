Taká mladá a už to ani nie je ona! Z malého dievčatka, ktoré sa preslávilo účinkovaním v reality šou Keeping Up with the Kardashians, vyrástla 23-ročná žena, ktorej tvár zdobia desiatky kozmetických úprav a plastických operácií. Slávna Kylie sa síce k chirurgickým zákrokom nikdy nepriznala, no z pohľadu na fotografie z mladosti je azda všetkým jasné, že nejaký zásah do tela podstúpiť predsa len musela.

Kylie Jenner sa v roku 2018 dostala aj na titulnú stranu magazínu Forbes, ktorý ju označil za najmladšiu miliardárku. Kylie sa k vlastnej značke kozmetiky dopracovala pred 4 rokmi. Vďaka jej fanúšikom, ale zároveň aj hejterom, sa značka Kylie Cosmetics dostala rýchlo do povedomia verejnosti. Ošiaľ spôsoboval už len samotný priložený odkaz k leskom na pery, ktoré sa stihli vypredať do piatich minút.

Najmladšia Kardashianka, ktorá sa do milionárskej rodiny narodila, však svojou tvárou na titulke magazínu Forbes rozprúdila vlnu debát. Podľa viacerých totiž do kolónky ,,Najbohatší ľudia, ktorí si peniaze zarobili sami na seba'' jednoducho nepatrí. Dôvodom je práve to, že sa luxusom, o akom môžu bežní ľudia len snívať, obklopovala už od malička. Časopis Forbes zverejnil tento rok článok, že mladú podnikateľku zaradili do skupiny najmladších miliardárov omylom. Zo strany Kylie totiž došlo k podvodu a ako sa po dvoch rokoch ukázalo, jej značka kozmetiky nemá ani zďaleka takú hodnotu, akú Kylie uvádzala.