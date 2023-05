Tina Turner zomrela po dlhej chorobe v stredu (24. 5.) vo svojom sídle v Küsnachte pri Zürichu vo Švajčiarsku. „S veľkým zármutkom oznamujeme smrť Tiny Turner. Svojou hudbou a bezhraničnou vážnosťou pre život očarila milióny fanúšikov po celom svete a inšpirovala hviezdy zajtrajška,“ napísali jej zástupcovia vo vyhlásení na sociálnej sieti. Tieto smutné novinky otriasli mnohými celebritami, ktoré sa rozhodli uctiť si pamiatku rockovej babičky na svojich sociálnych sieťach.

Frontman The Rolling Stones Mick Jagger, ktorý so speváčkou niekoľkokrát zdieľal pódium, na svojej sociálnej sieti vzdal hold svojej "úžasnej priateľke". "Bola skutočne mimoriadne talentovaná interpretka a speváčka. Bola inšpiratívna, vrúcna, vtipná a veľkorysá. Veľmi mi pomohla, keď som bol mladý a nikdy na ňu nezabudnem," napísal Jagger.

I’m so saddened by the passing of my wonderful friend Tina Turner.

She was truly an enormously talented performer and singer. She was inspiring, warm, funny and generous. She helped me so much when I was young and I will never forget her. pic.twitter.com/TkG5VrdxXO