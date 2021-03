Nicolasova piata manželka Riko Shibata (26) je oproti nemu taká mladá, že keď sa slávny 57-ročný herec po prvýkrát oženil v roku 1995, jeho terajšia polovička mala len necelé 3 mesiace. Ide pravdepodobne o jeho doteraz najšialenejšiu svadbu, a to berieme do úvahy fakt, že sa raz oženil opitý a po pár dňoch žiadal o anulovanie sobáša!

Pre Cagea sú však škandalózne vzťahy rovnako typické ako talent rozhadzovať milióny, ktoré zarobil vďaka filmom ako v tvár, Čarodejov učeň, Con Air či Honba za pokladom templárov.

Excentrický Nicolas Cage je totiž považovaný nielen za skrachovaného herca, ale aj za majstra vyhadzovania peňazí von oknom. Manželke číslo päť tak Cage môže ponúknuť už len zlomok obrovského bohatstva, ktorým sa pýšil v minulosti, ešte predtým, než stačil rozflákať 125 miliónov na luxusné autá, stredoveké hrady, strašidelný dom, exotické zvieratá, dinosauriu lebku či zbierku scvrknutých pygmejských hláv.

VIDEO: Ako Nicolas Cage prišiel o 150 miliónov dolárov

Inak povedané, čo Nicolas Cage vidí, to chce a prirovnaniu „mať veľké oči“ dáva úplne nový rozmer. Rovnaký je zjavne nielen pri majetku, ale aj ženách – predsa len, mať za sebou štyri svadby, pričom jedna trvala tri dni a po ďalšej podal žiadosť o rozvod po troch mesiacoch, nie je úplne normálne.

Najnovšou Cageovou láskou je každopádne len 26-ročná Japonka Riko Shibata, s ktorou vstúpil do chomúta v Las Vegas po roku randenia. To, že by mu pokojne s 31-ročným vekovým rozdielom mohla byť dcérou, však možno nie je na ich vzťahu to najšialenejšie. Áno, Cage má síce nemanželského syna, ktorý je o štyri roky starší než jeho nová nevlastná mama Riko, no zasnúbiť sa cez internet a poslať prstienok s čiernym diamantom poštou, to chce skrátka kaliber niekoho rovnako šialeného, ako je Nicolas Cage.

Jeho vyvolená totiž polovicu času, čo sa pred svadbou poznali, strávila kvôli pandémii v Japonsku. Vyzerá to tak, že manželstvá sú pre tohto herca skôr kratochvíľou než skutočným záväzkom!

