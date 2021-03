Herečka Lenka Kořínková si v živote prešla "pestrou" cestou plnou vzletov i pádov. Hviezda filmu Holky z porcelánu dlhé roky bojovala so závislosťou na alkohole, ktorý ničil jej život a neraz sa v médiách objavili fotografia opitej herečky váľajúcej sa na ulici. Dnes je už všetko inak.

Lenka Kořínková sa narodila pod šťastnou hviezdou do umeleckej rodiny. Niet sa teda čomu čudovať, že sa v mladom veku rozhodla pre štúdium na konzervatóriu a veru, že nešliapla vedľa. Po štúdiu našla uplatnenie ako speváčka v Divadle EF Buriana. Vďaka komediálnemu talentu bola obsadzovaná predovšetkým do komediálnych rolí. Preslávila sa hlavne vďaka kultovým filmom Holky z porcelánu, Leto s kovbojom alebo sérii filmových Básnikov Dušana Kleina (81). Neskôr však svoju hereckú kariéru zavesila na klinec a ako uvádza český Blesk.cz emigrovala do Austrálie.

Lenka Kořínková bola v 70. rokoch hereckou hviezdou. Zdroj: ara

Škandál okolo herečky vyvolal až jej návrat do rodného Česka. Lenka totiž od tej doby nikde nebýva a je, podobne ako napríklad bezdomovci, prihlásená na mestskom úrade, uviedol český Blesk.cz. "To je zle, keď sa človek rozhodne nemať domov? Podľa ktorej kultúry je to divné? Ja mám nové zásady. Môžem sa sťahovať, kedy chcem, ja sa rada sťahujem, a, keď máte bydlisko na úrade, nemusíte si meniť údaje v občianskom preukaze," vysvetľovala v talkshow Zuzany Bubílková (68) Koho čas vzal.

V podobne slobodnom duchu sa herečka vyjadrila aj k svojim alkoholickým eskapádam, ktorými sa nikdy netajila. Ani po tom, čo v roku 2005 obleteli médiá fotografie, na ktorých sa váľala opitá v priekope, si zo závislosti na alkohole a škandálov ťažkú hlavu nerobila. "A to je zle? Keď to skončí v priekope? Myslíte, že budem rozprávať, s čím som prestala alebo neprestala? To je moja vec. Nebudem národu neustále vysvetľovať, či som sa váľala v priekope. Je hanba ľudí, že dovolia, aby sa to prezentovalo. Nebudem ako českí herci, o ktorých niekto napíše, že sa opili, a oni si nasypú popol na hlavu. Ja si môžem chľastať, ako chcem, a čo je komu do toho?" dodala v rozhovore na margo spomenutých fotografií.

Holky z porcelánu Zdroj: Reprofoto/Holky z porcelánu

V posledných rokoch sa filmovému priemyslu vyhýba. Namiesto herectvu, sa začala venovať zdravému životnému štýlu a diétam, o ktorých napísala aj niekoľko kníh. Tie sa pravdepodobne podpísali aj na jej vychudnutej postave, ktorá však vôbec nepôsobí zdravím dojmom.

