Deep Purple, kapela, ktorú preslávilo množstvo dnes už klasických skladieb vrátane fenomenálnej "Smoke on the Water", patrí medzi "služobne" najstaršie hardrockové skupiny. Spolu s Led Zeppelin a Black Sabbath ide o "svätú trojicu" rockového žánru.

Aj napriek viacerým personálnym zmenám zostáva Deep Purple absolútnou legendou. Jedným z členov, ktorí kapelu v minulosti opustili a opäť sa vrátili, je basgitarista Roger Glover (77), s ktorým sa nám podarilo vďaka agentúre Profi Event uskutočniť rozhovor. Okrem neho sa divákom v Banskej Bystrici predstavia aj ďalší zakladajúci členovia; spevák Ian Gillan a bubeník Ian Paice.

Hoci sa všade uvádza, že aktuálne turné DP je ich posledné, Glover nám prezradil čosi iné... vstupenky sú, každopádne, stále k dispozícii a cena sa začína na 70 eurách.

INTERVIEW s basákom Rogerom Gloverom z Deep Purple pre Plus JEDEN DEŇ

Desiatky rokov patríte medzi najznámejšie rockové kapely. Čo vám aj po takom dlhom čase stále dodáva šťavu a inšpiráciu?

- Nemáme nejaký tajný recept. Je to entuziazmus, energia, ten ´drive´ a snaha vyhnúť sa móde, kedykoľvek to je možné.

Čo je podľa vás dnes v hudobnej brandži lepšie než v 70. rokoch a čo horšie?

- Netuším, ale predpokladám, že odpoveď je rovnaká ako pri všetkom ostatnom: vtedy to bolo úplne prirodzené, organické (a u nás to tak je dodnes), ale väčšina dnešnej modernej hudby a života celkovo je generovaná a podmienená umelou inteligenciou; v takej či onakej forme. Je to teda neorganické. Nekritizujem, ale tak to proste je. Pre mňa je to horšie, pre mladých zase lepšie. Nič sa nemení.

Je niečo z vašej minulosti, možno konkrétne vystúpenie či moment, ktorý by ste chceli zažiť znova?

- Absolútne nie, vždy sa pozerám do budúcnosti. Vystupovanie si neskutočne užívam a každý moment je pre mňa nad zlato, ale akonáhle je preč, idem ďalej aj ja. Nepúšťam si staré koncertné vystúpenia. Možno keď prestanem chodiť na turné, budem robiť niečo iné: kto vie?

Sex, drogy a rock´n´roll - platilo to aj pre Deep Purple?

- Popravte, boli to novinári, kto v 60. rokoch takúto scénu vytvoril! Párkrát som už o tom písal. Ale hej, bolo skvelé byť súčasťou veľmi vzrušujúcej éry, hudobnej revolúcie, ktorá nás inšpiruje dodnes. Ja osobne som bol pijan, všetok voľný čas som strávil s kamarátmi v bare až pokiaľ som z toho nevyrástol. Marihuanu som prvýkrát fajčil až keď som mal 38 rokov.

Čo vás inšpirovalo k vytvoreniu kultovej skladby Smoke on the Water?

- Sledovali sme požiar kasína Montreux na brehu Ženevského jazera.

Pri toľkých hitoch, ktoré už máte za sebou, je nejaký aj vaším favoritom?

- Fúú, ťažko povedať. Asi všetky! Ale keby sa ma spýtate zajtra, dám vám zase inú odpoveď. Hudba je pre mňa časť života, nálady, inšpirácie, dňa a noci. Momentálne je mojou TOP skladbou Nothing at All.

Keďže Deep Purple prešlo mnohými personálnymi zmenami, čo je podľa vás jeho esenciou, jadrom?

- Je to celé o ľudskej chémii, takže zmeny sú tu vždy, podobne ako v rodine či vo futbalovom klube. Čas plynie a my sa vyvíjame, individuálne aj kolektívne. Alebo keď niekto odíde kvôli chorobe, rozvodu alebo čomukoľvek. Rodina či tím však zostávajú. Miesto môžeme zmeniť, natrieť inou farbou, vysadiť iné kvety na záhrade a zaobstarať si nový nábytok, ale stále žijeme v rovnakom dome.

Naposledy ste boli na Slovensku v Košiciach, to bolo 14 rokov dozadu. Spomínate si na svoju poslednú návštevu, je niečo, čo vám utkvelo v pamäti?

- Hmm, pár kamarátov z Bratislavy ma vtedy navštívilo a marí sa mi, že sme mali riadnu párty! Legendy o tom, že sme vtedy na nejakej svadbe v hoteli zahrali akustickú šou, môžu byť pravdivé, to sa, popravde, stáva celkom často. Ak som vtedy v Košiciach bol aj ja, tak som si zjavne až príliš užíval!

Hovorí sa, že toto turné by malo byť vaším rozlúčkovým. Čo plánujete robiť po tom?

- Neviem, odkiaľ tieto informácie sú, rozlúčku sme nikdy neohlasovali. Mali sme "Long Goodbye" turné, s dôrazom na "Long", čo bol interný žart... ale možno sa niečo takpovediac stratilo v preklade. Nemáme žiadne plány skončiť . To, že sme očividne bližšie ku koncu než k začiatku, sme si uvedomili už pred 25 rokmi.