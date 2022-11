Štvornásobná mamina, ktorej ťahá na 50-ku – aj tak sa dá popísať nemecká prehliadková kráľovná Heidi Klum (49). Ťažko však veriť týmto faktom, keď supermodelka zverejní polonahú fotografiu, na ktorej ukáže nielen dokonalé nohy, ale aj značnú časť bujného poprsia. A ak by vám to ešte nestačilo, Heidi dokonca prezradila, že uvažuje nad ďalším potomkom.

Mnohé mladice asi v tom momente skolabovali od žiaľu, pretože vyzerať takto dobre je takmer až hriech.

Heidi Klum zverejnila svoj najnovší provokatívny záber na svojom Instagrame, kde predviedla neuveriteľnú postavu a mega dlhé nohy v spodnej bielizni. Avšak či to už bolo naschvál, alebo nie, Heidi niečo vykúkalo spod bieleho tielka. Nemecká modelka na fotke zdôraznila svoje dokonalé vnady a fanúšikov ešte požehnala pohľadom na odhalenú bradavku.

Heidi je skrátka jedna neskutočne sexi žena, na ktorej sa vek za uplynulé desaťročia podpísal len minimálne. Hoci jej 50-ka už pomaly klope na dvere, pre Heidi to nie je žiadny problém a dokonca rozmýšľa o ďalšom dieťati so svojím o 16 rokov mladším manželom.

Heidi Klum s manželom. Zdroj: Instagram/Heidi Klum

V rozhovore pre denník The Sun sa na margo ďalšieho potomka vyjadrila: „Chcela by som to? Niekedy si myslím, že áno. Ale päťdesiatka je hneď za rohom. Keď ste starší, nie je to také jednoduché ako v mladosti. Chcieť a cítiť je jedna vec, byť schopný je druhá," prezradila matka štyroch detí.