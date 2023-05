Málokto z britskej kráľovskej rodiny sa teší takej popularite medzi ľuďmi ako princezná Kate (41) a princ William (40). Dôvodom je pravdepodobne ich postoj k bežným ľuďom. Hoci patria k popredným členom britskej monarchie, pravidelne ukazujú, že bežný život im nie je cudzí a na stretnutia s verejnosťou sa vždy tešia.

Zdroj: instagram @princeandprincessofwales

Dokázali to aj vo štvrtok, keď namiesto limuzíny so šoférom zvolili na svoju prepravu bežnú linku metra pomenovanú po zosnulej kráľovnej. Kate a Will si v sprievode nenápadnej ochranky neváhali prisadnúť k prekvapeným cestujúcim a prehodiť s nimi zopár slov. Počas rozhovorov odpovedali hlavne na otázky okolo príprav veľkolepej korunovácie.

V rozhovoroch pokračovali aj v ich cieľovej stanici, ktorou bola štvrť Soho, populárna hlavne pre svoj rušný nočný život. Tam už na prominentný pár čakal obrovský dav fanúšikov, ktorí ich prišli podporiť a nedočkavo čakali, či sa im podarí uloviť pekný záber s Kate a Williamom. Dvojica neváhala a s fanúšikmi veselo pózovala na selfíčka.

Potom si to už vysmiata dvojica namierila do baru Dog and Duck, kde si pokecala s majiteľmi, personálom aj so „štamgastmi“ pri dobrom pive, ktoré si princ William dokonca aj sám načapoval za barom. Rozhovory sa znova točili len okolo dnešnej korunovácie kráľa. „Dúfam, že všetko pôjde dobre, držím palce,“ povedal William ku korunovácii. Kate dodala, že to bude vskutku náročný deň.