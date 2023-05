Patricia Rite mala na svojich sociálnych sieťach vyše 350 000 fanúšikov, ktorí sledovali jej životnú cestu a boj s rakovinou, ktorú jej diagnostikovali pred štyrmi rokmi. Okrem choroby však na internete zdieľala aj videá o svojich záľubách ako móda a líčenie.

Rodina influencerky však na sociálnej sieti nedávno oznámila, že mladá žena zomrela 16. apríla. "Patricia nás opustila. Jej matka a jej príbuzní žiadajú o rešpekt v týchto ťažkých časoch. Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí jej tak či onak počas tohto obdobia poskytli podporu a lásku," napísali vo vyhlásení.

Ešte 5. apríla Patricia informovala svojich fanúšikov o jej zdravotnom stave. Vyhlásila, že mala nabitý týždeň a musela byť opäť prijatá do nemocnice. "V utorok som mala začať s liečbou, no napokon ma prijali do nemocnice až v piatok. Odvtedy až do včera vraciam a mám boľavé telo," uviedla v tom čase. Dodala, že mala ťažkosti a nedokázala sa ani "pohnúť z kúpeľne".

Neskôr na svojej sociálnej sieti uviedla, že sa začala cítiť lepšie. "Začala som jesť a začínam sa zlepšovať. Idem kúsok po kúsku." Patriacia však bohužiaľ svoj boj s rakovinou nevyhrala a jej fanúšikovia vyjadrilo rodine úprimnú sústrasť.

"Veľké objatie vašej rodine a priateľom a ďalšie objatie vašej internetovej 'rodine', ktorou sme boli mnohí," napísal jeden z nich. Ďalší fanúšik uviedol, že tomu nedokáže uveriť. "Momentálne nemám slov," dodal.

"Patri, kúsok teba zostal v nás všetkých, v tých, ktorí sme ťa sledovali a mali ťa ako súčasť našej rodiny," odkázala fanúšička.