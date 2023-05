Po malej morskej víle Ariel a Kleopatre čelia filmoví tvorcovia ďalšej kritike zo strany fanúšikov. Tentoraz sa tŕňom v oku stala herečka Rachel Zegler (22), ktorá v novom filme stvárni

princeznú Snehulienku.

„Snehulienka zrejme nie je biela, ale hnedá, aj keď jej meno znamená, že jej pokožka je biela ako sneh. Prečo namiesto toho nenapíšeš nový príbeh o princeznej?“ znela reakcia jedného z komentujúcich. A ako ste iste pochopili, dôvodom kritiky a hnevu ľudí je práve farba pleti hlavnej hrdinky.

Tú totiž v novej verzii spoločnosti Disney, ktorá má mať premiéru v roku 2024, stvárni herečka kolumbijského a amerického pôvodu Rachel Zegler. „Milujem tú herečku, ale prečo pre ňu jednoducho nevytvoria nový príbeh a do úlohy Snehulienky neobsadia niekoho, kto sa na to skutočne hodí, ako napríklad Lily Collins v Mirror Mirror ,“ napísal ďalší. „Disney začína byť príliš politické a je to úprimne vyčerpávajúce," znel jeden z mnohých komentárov.

Rachel Zegler sa už v minulosti vyjadrila k online reakciám k jej obsadeniu do remaku. „Na konci dňa mám prácu, na ktorú sa naozaj teším. Bude zo mňa latinská princezná. Nikdy za milión rokov som si nepredstavovala, že toto bude pre mňa možnosť. Normálne nevidíte Snehulienky latinského pôvodu. Aj keď Snehulienka je v španielsky hovoriacich krajinách naozaj veľká vec," uviedla 22-ročná hviezda pre magazín Variety. Svoje obsadenie do úlohy Snehulienky obhájila tým, že ide o novo spracovaný príbeh, ktorý sa bude od toho pôvodného odlišovať. Snehulienka bude podľa jej slov omnoho silnejšia a trpaslíkov nahradia iné magické bytosti.



