Tento elegický road movie o starnúcich Američanoch brázdiacich západ USA v dodávkach je nominovaný v šiestich kategóriách vrátane najlepšieho filmu. V hlavnej úlohe sa predstavila Frances McDormandová, ktorá premenila nomináciu v kategórii najlepšia herečka.

Pre McDormandovú je to už tretí Oscar v tejto kategórii, celkovo je držiteľkou štyroch zlatých sošiek.

Chloé Čao porazila svojich režisérskych kolegov Leeho Isaaca Chunga (Minari), Emerald Fennellovú (Nádejná mladá žena), Davida Finchera (Mank) a Thomasa Vinterberga (Chľast).

Najstarší držiteľ sošky

Oscara v kategórii najlepší herec v hlavnej úlohe získal v noci na pondelok Anthony Hopkins za účinkovanie vo filme The Father režiséra Floriana Zellera.

Hopkins, ktorý sa vo veku 83 rokov stal najstarším laureátom Oscara v súťažnej kategórii, už jednu zlatú sošku má. V rovnakej kategórii si ju takmer pred troma desaťročiami vydobyl účinkovaním vo filme Mlčanie jahniat. V snímke The Father stvárnil postaršieho muža vyrovnávajúceho sa s následkami demencie. O cenu sa v tejto kategórii uchádzali aj Riz Ahmed (Sound of Metal), posmrtne Chadwick Boseman (Ma Rainey - matka blues), Gary Oldman (Mank) a Steven Yeun (Minari).

Oscara v kategórii najlepší cudzojazyčný film získala v noci na pondelok dánska snímka Chľast režiséra Thomasa Vinterberga. Víťazný film je temnou existenciálnou komédiou o radostiach a nebezpečenstvách alkoholového opojenia. V hlavnej úlohe sa predstavil Mads Mikkelsen.

Chľast prekonal snímky Better Days (Hongkong, réžia Derek Cang), Kolektív (Rumunsko, réžia Alexander Nanau), The Man Who Sold His Skin (Tunisko, réžia Kautír Haniová) a Quo Vadis, Aida? (Bosna a Hercegovina, réžia Jasmila Žbaničová).

93. ročník udeľovania Cien Akadémie bol pre koronavírusovú pandémiu odložený o dva mesiace. Akadémia filmových umení a vied (AMPAS) oznámila nominácie 15. marca. O ocenenie sa uchádzajú filmy z roku 2020 a začiatku roka 2021.

