Nie je žiadnym tajomstvom, že svetový šoubiznis a jeho hlavné aktérky využívajú ruky plastických chirurgov jedna radosť. Taká Kim Kardashian (42) najnovšie prekvapila ešte väčším zadkom, ktorý si pravidelne dáva “vylepšovať”. Výsledok však nie vždy stojí za to...

Svetové krásky míňajú doslova státisíce za úpravy zovňajšku. V posledných rokoch akoby sa vrece roztrhlo s plastikami pozadia, ktoré si dala zväčšiť nejedna celebrita. Zatiaľ čo niektoré dostali do vienka prirodzené krivky, iné si dopomohli botoxom, odobraním tuku či výplňou.



Najznámejší zadok patrí momentálne Kim Kardashian, ktorá za svoju zadnú časť tela zaplatila približne pol milióna dolárov. Hoci táto suma, za ktorú by si bežný Slovák dokázal kúpiť luxusný dom, znie neuveriteľne, celková hodnota jej plastických operácií presahuje milión. Reality hviezda údajne minie týždenne tisíce dolárov len na menšie úpravy. Keď si to prerátate, okrem domu by vám určite vyšiel aj luxusný bazén a parádne auto.

Kim Kardashian síce za svoj zadok zaplatila nemalé peniaze, no celulitíde sa aj tak nevyhla. Zdroj: instagram

Anketa Páčia sa vám veľké zadky? Nie 91% Áno 9% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný



Kim však nie je ani zďaleka jedinou celebritou, ktorá si dopraje a svoj umelý zadok vystavujú na obdiv aj Nicki Minaj (40), Amber Rose (39) , Mary Magdalene(34), Jessica Alves(39) či Iggy Azalea (32). Ktorá z nich ho má však najlepší, posúďte sami.



Prečítajte si tiež: