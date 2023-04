Tragický prípad, ktorý otriasol svetom šoubiznisu. Mladá modelka Anna Kolyada si užívala život, fotila pre najslávnejšie kampane sveta, napokon svoj najväčší boj prehrala.

Anna Kolyada mala podľa britského denníka letieť ešte minulý týždeň do Dubaja. Osud to však zariadil inak. Cestou na letisko sa jej urobilo zle. Potom, čo skolabovala, bola prevezená do nemocnice, kde sa stretávala s množstvom zdravotných problémov. Trpela nahromadenou vodou v pľúcach, mala septický šok, otravu krvi a zlyhávalo jej srdce.

Anna Kolyada údajne užívala kvapky na imunitu, ktoré sa jej stali osudným. Japonský produkt si objednala z online lekárne. Zdroj: profimedia

Prípadom sa už aktuálne zaoberá ruská polícia, ktorá tragickú smrť mladej krásky vyšetruje. Podľa všetkého príčina jej smrti je jasná – zapríčinili ju japonské kvapky, ktoré si pôvabná Anna objednala z online lekárne. Tie majú podporovať obranyschopnosť ľudského tela a vyrábajú sa zo ženskej placenty.

Anna Kolyada mala celý život pred sebou. Zdroj: profimedia

Veľkou záhadou však zostáva fakt, že Anna sa venovala aj štúdiu medicíny a bola v poslednom piatom ročníku. Prečo však užívala kvapky, ktoré neboli overené, zostáva záhadou. V každom prípade jej smrť je tragédiou a zdvihnutým prstom pre tých, ktorý bezprostredne veria online produktom, ktoré nie sú nijako podložené či overené.