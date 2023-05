Medzinárodný filmový festival na Azúrovom pobreží Francúzska patrí k najsledovanejším udalostiam roka. Okrem nádherných a prepracovaných rób prítomných dám však bolo k videniu omnoho viac, ako by ste čakali.

Slávny filmový festival urobil z malého mesta Cannes na juhu Francúzska mekku filmového priemyslu. Prvý filmový festival sa tu konal už v roku 1939. Jeho prvotným cieľom bolo vytvoriť protipól k filmovému festivalu v Benátkach, ktorého program začal byť v tom čase silne ovplyvňovaný fašistickou ideológiou.



Rok čo rok sa však obraz festivalu mení a z elegancie sa dostal do poriadne šokujúcich sfér. Zatiaľ čo pred pár rokmi svetové hviezdy nosili krásne róby či luxusné šperky, aktuálny ročník opäť prekvapil. Svetové krásky sa odhaľujú čoraz viac, ukazujú svoje dokonalé poprsia či dokonca chtiac-nechtiac sa odhalia na miestach, kde by ste to čakali najmenej.



Tento ročník nesklamal a najšokujúcejším momentom bola jednoznačne mladá demonštrantka, ktorá prišla oblečená v ukrajinskej vlajke. Na tom by, samozrejme, nebolo nič zlé, keby sa neskôr na protest invázie nepoliala červenou tekutinou, ktorá mala znázorňovať krv. Počas 15 mesiacov bojov demonštranti na celom svete pravidelne upozorňovali na krviprelievanie a toto je jeden z takýchto symbolov.

Herečka Jennifer Lawrence (32) prišla síce v krásnych červených šatách, no na nohách mala šľapky, ktoré by ste si obliekli skôr na pláž ako na prestížny filmový galavečer. Možno sa poučila a po tom, čo pred pár rokmi v lodičkách zakopla na Oscaroch, tento rok stavila na istotu. Zdroj: gettyimages



Ochranka mladú ženu napokon odviedla z červeného koberca. Okrem mladej demonštrantky šokovali aj prítomné dámy, ktorých mená patria k najväčším vo svetovom šoubiznise. Herečka Jennifer Lawrence (32) prišla síce v krásnych červených šatách, no na nohách mala šľapky, ktoré by ste si obliekli skôr na pláž ako na prestížny filmový galavečer. Možno sa poučila a po tom, čo pred pár rokmi v lodičkách zakopla na Oscaroch, tento rok stavila na istotu.

Carla Bruni patrila k ukážkovým dámam festivalu. Svetové médiá jej dali prívlastok prvá dáma módy zaslúžene. Zdroj: gettyimages

Topmodelka Irina Shayk (37) zase predviedla dokonalú postavu v odvážnej róbe, ktorá odhalila jej vypracované brušné svaly. Fanúšikov však oveľa viac šokoval pohlaď na jej pleť. Očividné vyrážky jej totiž na celkovom vzhľade veľmi nepridali. Česká modelka Petra Němcová (43) zase prekvapila priehľadným overalom, ktorý odhalil jej prsia, podprsenku, samozrejme, nechala doma. Medzi najlepšie oblečené ženy tohto ročníka sa radí jednoznačne modelka a bývalá prvá dáma Francúzska Carla Bruni (55). Svetové médiá ju označili za prvú dámu módy a podľa toho, čo mala na sebe, jednoznačne právom.