Nemecká supermodelka a jedna z najkrajších žien sveta Heidi Klum oslávila neuveriteľných 50 rokov. Pri pohľade na jej dokonalé telo by jej vek uhádol veru málokto. Dodnes plní hlavné stránky bulváru, ukazuje sa polonahá a dráždi fantáziu miliónov mužov. Pravú lásku však našla až prednedávnom, v náručí svojho mladého muža Toma Kaulitza (33).

Jedna z najúspešnejších modeliek vôbec sa narodila v bývalom západnom Nemecku. Ako 19-ročná sa zúčastnila na prestížnej modelingovej súťaži. Prihlásených bolo údajne 25-tisíc dievčat, no Heidi to celé vyhrala a dostala sa tak do povedomia svetového modelingu.

Jej krása, dlhé nohy, dokonalé miery a dievčenská tvár z nej napokon spravili ikonu, ktorou je dodnes. Ako to však už vo vodách svetového šoubiznisu býva, jej kariéra sa rýchlo snúbila s moderovaním a dokonca aj s herectvom.

Modelka sa objavila aj v niekoľkých filmoch a seriáloch, napríklad Zoolander, Dohola či Diabol nosí Pradu. Momentálne sa objavuje v prestížnej modelingovej súťaži v Nemecku ako hlavná koučka a porotkyňa.



Asi jej najväčším modelingovým úspechom bolo predvádzanie spodnej bielizne legendárnej značky Victorias’s Secret začiatkom 90. rokov. Vtedy značka začínala na výslní a Heidi svojím dokonalým telom a chôdzou, ktorá, mimochodom, patrí k najlepším na svete, rúcala všetky hranice. Hoci by sa mohlo zdať, že má všetko, a v podstate to tak aj bolo, modelka nemala v láske veľké šťastie.

Provokáterka Heidi Klum má na Instagrame 11 miliónov fanúšikov. Zdroj: Instagram/heidiklum

Jej známosti neboli trvalé, a hoci sa objavovala po boku známych mužov, ako boli spevák Seal (60) či kontroverzný miliardár Flavio Briatore (73), v roku 2019 si zobrala mladého hudobníka zo skupiny Tokio Hotel Toma Kaulitza (33).

Ich vzťah verejne prezentuje aj na svojom Instagrame, kde sa nehanbí pridať ani pikantné zábery z ich súkromia a podľa toho, čo ukazuje svetu, je jasné, že ich láska je naozaj veľká. Dokonca sa pred časom vyjadrila aj o možnosti byť opäť mamou. Či by to však vzhľadom na vek zvládla po fyzickej stránke, modelka neuviedla.

Heidi Klum našla lásku v náručí mladého hudobníka Toma Kaulitza (33). Zdroj: Evan Agostini

Z predošlých vzťahov má 4 deti. Jej najstaršia dcéra Leni (19) ide v maminých šľapajach a stáva sa veľmi úspešnou modelkou. Dokonca spolu so slávnou mamou spolupracujú a s prestížnou Intimissimi nafotili niekoľko kampaní na spodnú bielizeň.