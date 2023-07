FOTO Frontman skupiny Scooter pred 60: Zostarnutý a zmenený na nepoznanie! Narazil si mladú... ×

Skupina Scooter patrila v 90. rokoch k najpopulárnejším v Európe. Kto z nás by si nepamätal blonďavého frontmana skupiny H.P. Baxxtera (59)? Dnes by ste ho možno už ani nespoznali. Typický účes mu zostal, no vekom sa zmenil a poriadne zostarol.