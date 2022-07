Zatiaľ čo väčšina českých celebrít vsadila na decentnú istotu, niekoľko dám išlo takpovediac proti prúdu. Odvážnejší strih predviedla napríklad herečka Tereza Ramba (33) v "župane" s poriadne hlbokým dekoltom alebo influencerka Tatiana Žideková s veľkorysým rázporkom a odhalenými pleciami.

Ani jedna z nich sa však nechytala na bývalú manželku českého miliardára Marka Dospivu Elišku Felixovú (45), ktorá vo Varoch zabodovala ľahkou erotikou. Vyšportované brucho mala táto bývalá modelka obnažené takmer úplne, a pokiaľ išlo o prsia, veľa látky tam krajčírka nenechala.

Ako cez kopirák

Nečudo teda, že každého zaujímalo, u koho táto bývalá modelka "šije" – pretože veľmi podobné šaty už tento rok preslávila napríklad kardashianka Kendall Jenner (26), ktorá takto oblečená prišla na svadbu kamarátky (ale vraj mala od nej povolenie, píše server metro.co.uk).

Kardashianka Kendall Jenner v šatách od značky Mônot. Zdroj: Getty Images, Instagram/Kendall Jenner

Na ďalšom filmovom festivale, tentoraz v Cannes, zase takto oblečená ohúrila kombináciou vyrysovaného bruška a nahoty francúzska kráska menom Cindy Bruna (27) a na verejnosti sa v nich objavila aj speváčka Saweetie (29), odhalil magazín Page Six.

Hoci všetky štyri outfity pôsobia identicky, jeden z nich je predsa len iný. Dospivová v rozhovore pre portál Super.cz odhalila, že ona si ten svoj radšej dala ušiť, a teda ho – na rozdiel od zahraničných hviezd – zjavne nekupovala za plnú cenu z dielne slávnej módnej značky Mônot.

Francúzska modelka Cindy Bruna (27)si šaty značky Mônot obliekla tento rok do Cannes. Zdroj: Getty Images, Instagram/Kendall Jenner

Tá je u celebrít mimoriadne obľúbená a v Cannes ju tento rok okrem Bruny mala oblečenú aj herečka Nina Dobrev (33) či Cara Delevingne (29).

Prečo sa tak rozhodla, ostáva záhadou, akosi však pochybujeme, že by si podnikateľka a bývalá partnerka jedného z najbohatších Čechov (s majetkom 10,5 miliardy eur) nemohla dovoliť značkový outfit. Koniec koncov, vo Varoch sa dlho neohriala a už v nedeľu odišla spolu s rodinou dovolenkovať na Sardíniu, tvrdí na svojom webe Super.cz.

Šaty si dala ušiť

Dospivová však tvrdí, že hoci dala šaty ušiť švadlenke, ich dizajn si navrhla sama. „To som ja, to je môj štýl,“ prezradila pre Super.cz. No, tak to sme v pomykove – ako si ich mohla navrhnúť sama, keď v podstate identický kúsok už pred ňou mali oblečené najmenej tri svetovo známe ženy?

Reperka Saweetie v šatách značky Mônot. Zdroj: Getty Images, Instagram/Kendall Jenner

Už menej chaoticky pôsobili vo Varoch outfity iných známych krások. Slovensko tam reprezentovala napríklad Miss Universe 2009 Denisa Mendrejová (34), ktorá tento rok vymenila kamarátky za Bartošku juniora (36) prezývaného Janek, syna riaditeľa festivalu Jiřího Bartošku (75). Informoval o tom Blesk.

Káder sexi blondínok dopĺňala aj herečka Hana Vagnerová (39) v princeznovských ružových šatách.

„Intro“ nového ročníka festivalu sa stretlo so zmiešanými reakciami:

Chýbať, samozrejme, nebudú ani megahviezdy zo zámoria. Po minuloročnej návšteve Johnnyho Deppa (59) sú očakávanými hosťami aktuálneho ročníka karlovarského festivalu jeho kolega z Pirátov Karibiku Geoffrey Rush (70) a tiež herec Benicio del Toro (55).

