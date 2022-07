Bieloruský kaderník a televízny moderátor Jevgenij Žuk sa špecializuje na úplné premeny pre tých, ktorí to potrebujú najviac. Jevgenij si otvoril vlastný salón v Moskve a robí všetko pre to, aby sa jeho klienti cítili lepšie vo vlastnom tele.

Dobrý pocit zo seba samého by sa nemal považovať za prehnaný luxus; je to základná zložka zdravého postoja a silnej perspektívy. Môže to mať zásadný vplyv na vašu kariéru, vzťahy a vaše osobné sebavedomie.

Na tom, ako sa cítite, záleží a môže to ovplyvniť každý aspekt vášho života. Toto všetko si Jevgenij uvedomuje, a preto nie je pre neho nič dôležitejšie, ako to, aby si jeho zákazníci užívali život naplno a cítili sa čo najlepšie vo vlastnom tele. Od zmeny účesu pre rekonštrukciu zubov dokáže Jevgenij hotové zázraky.

Presvedčte sa sami, ako dokáže bieloruský vizážista zo škaredého káčatka urobiť krásnu a sebavedomú labuť.

#1