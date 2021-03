Pandémia koronavírusu zasa raz spravila poriadny škrt cez plány celému Hollywoodu! Odovzdávanie Zlatých glóbusov v hoteli Beverly Hilton bolo na rozdiel od minulého roku poznačené masívnymi obmedzeniami a ocenení i nominovaní boli pripojení prostredníctvom videospojenia. No aké by to bolo odovzdávanie bez celebrít na červenom koberci? Pred hotelom v Los Angeles sa predsa len predviedli hollywoodske krásky, ktoré síce nevyhrali, no za to upriamili na seba pozornosť svojimi róbami.

Herečka Salma Hayek bola v červených princeznovských šatách neprehliadnuteľná a Margot Robbie nepútala pozornosť len širokým úsmevom, ale aj nebezpečne vysokým rozparkom. Na sexi outfit stavila aj manželka Michaela Douglasa či herečka Gal Gadot. Šaty jej síce siahali až po krk, no kebyže sa zohne, stopercentne by ukázala svetu aj to, čo by nechcela. Americká herečka Jamie Lee Curtis zas stavila na jarné farby a v žltej róbe bola takmer neprehliadnuteľná. Podobne na tom bola aj herečka Amanda Seyfried, ktorá vo svojej oranžovej róbe ukázala odhalené ramená.

Nuž, aspoň sa bolo na čo pozerať, keď už hlavné hviezdy večera zostali sedieť doma. Úplným víťazom 78. ročníka Zlatých glóbusov sa prekvapivo stala komédia Borat Subsequent Moviefilm s britským komikom Sachom Baronom Cohenom v hlavnej úlohe. Azda najsmutnejším momentom Zlatých glóbusov bolo ohlásenie najlepšieho herca v dráme. Cenu za snímku Ma Rainey's Black Bottom získal posmrtne Chadwick Boseman, ktorý zomrel vlani v auguste vo veku 43 rokov na rakovinu.

