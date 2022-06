Češku Terezu Hlůškovú (26) zadržali v januári 2018 na letisku pakistanskom meste Láhaur. V batožine jej colníci objavili vyše 9 kg heroínu. V marci 2019 poslal sudca Šahzád Raza Terezu H. za mreže na 8 rokov a 8 mesiacov. V otrasných podmienkach v pakistanskom väzení strávila Tereza štyri roky, kým sa jej podarilo dostať na slobodu a vrátiť sa domov do Čiech. Pre český portál reportermagazin.cz prehovorila prvýkrát od svojho prepustenia o tom, čo sa vlastne stalo a ako sa dostala za mreže.

Dnes už 26-ročná Češka Tereza Hlůšková sa dostala do povedomia médií v začiatkom roka 2018, keď ju na letisku Láhaur zadržala polícia a heroínom v kufri. V tom momente sa mladá blondínka, ktorá do krajiny vycestovala s vidinou modelingovej kariéry, psychicky zrútila. Dnes je znova slobodná doma v Česku s novým verdiktom súdu - nevinná. O tom, čo prežila od zadržania na letisku, či vedela o drogách v jej kufri aj o pekle za mrežami a strachu o život prehovorila v rozhovore pre český magazín Reportér.

A ako vlastne Terezina "Cesta smrti", ako svoj príbeh označuje, začala? Tereza sa totiž nechala v roku 2017 nalákať na prácu kuriéra a ako taká mala prepašovať vo svojom kufri pri cestách z Pakistanu do Európy heroín. „Bola som hlúpa a naivná. Ospravedlňujem sa za to, čo som urobila a čo všetko som tým spôsobila,“ povedala 26. apríla 2022 v Prahe krátko potom, čo sa vrátila z väzenia z Pakistanu českému reportérovi. Pred rovnakou chybou vystríha aj ostatných.

Tereza o rozhovore informovala aj na sociálnej sieti instagram. Zdroj: instagram @terezahluskova_

„Rada by som tiež apelovala na všetkých ostatných, aby sa do podobnej situácie nikdy nedostali. Aby nikdy neriešili svoj život vidinou krátkozrakého zárobku a aby mali rozum a odmietli zdanlivo lukratívne ponuky na fotenie v cudzine a život modelky – teda pokiaľ sa skutočne nejedná o vážne mienenú prácu v prostredí profesionálov, ktorí sú zárukou, že dievča nebude zneužité na pašovanie drog, “ povedala Tereza a dodala: „Za svoju naivitu som si odsedela takmer štyri roky väzenia v Pakistane. Bola som za to dosť potrestaná. Ale chcem žiť ďalej a mať normálny život.“

