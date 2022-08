Zákerná choroba sa pohrala s jeho osudom, dojímavé slová kolegu!

Joe E. Tate sa preslávil vďaka role v populárnom seriáli Beverly Hills 90210, kde si zahral Nata – majiteľa podniku Peach Pit. Patril medzi jednu z najobľúbenejších postáv. O smutnej správe písal aj spravodajský portál Blesk.cz.

Príčinu jeho smrti zatiaľ neuviedli, ale jeho dcéra Kelly ešte v roku 2018 informovala, že Joe trpí Alzheimerovou chorobou. Samotná Kelly mala v tom čase zdravotné problémy, preto neváhala požiadať o pomoc prostredníctvom verejnej zbierky.

odpočívaj v pokoji, Joey.

„V posledných mesiacoch sme stratili Jessicu Kleinovú, jednu z najúspešnejších spisovateliek a producentiek 90210, Denise Douseovú, ktorá si zahrala pani Teasleyovú, a teraz mi je veľmi ľúto, že zomrel aj Joe E. Tata,“ napísal na Instagram jeho seriálový kolega Ian Ziering (58)

Jeho kolegovia sú v slzách! Zomrel ďalší zo známych hercov seriálu Beverly Hills 90210. Spomímajú na predstaviteľa Nata, ktorým nebol nik iný ako Joe E. Tata, ktorý, bohužiaľ, zomrel vo veku 85 rokov. Zdroj: Instagram/ torispelling

„Joey bol naozaj veľmi výnimočný, pamätám si, že som ho videl v Rockfordových súboroch s Jamesom Garnerom ešte dva roky predtým, ako sme spolu pracovali v 90210. Bol to jeden z najšťastnejších ľudí, s ktorými som kedy pracoval, a bol rovnako veľkorysý - ako so svojou múdrosťou, tak so svojou láskavosťou,“ doplnil. Taktiež vyjadril úprimnú sústrasť jeho priateľom, rodine a všetkým ľuďom, ktorým bol drahý. „Odpočívaj v pokoji, Joey,“ napísal.

„Jeden z najláskavejších, najzábavnejších, najprofesionálnejších a úžasných ľudí, s akými som mala tú česť pracovať, a čo je najdôležitejšie, bol mi úžasným priateľom počas celého života," napísala na sociálnej sieti Tori Spellingová. Preslávila sa najmä úlohou Donny Martin zo seriálu Beverly Hills 90210. V živote pôsobí ako herečka, spisovateľka a televízna moderátorka.

Bývalého kolegu opisuje ako človeka, ktorému nikdy nechýbal obrovský úsmev na tvári. Mal jedinečný humor a tiež ho vedel perfektne podať. Vďaka nemu sa dlhé hodiny v práci zdali ako minúty. „Tento prirodzený a nadaný rozprávač, nezvyčajne zvláštny a vrúcny človek mi pripomínal môjho otca," napísala na Instagrame. Paradoxom je, že herečku v reálnom živote viedol k oltáru jej otec, no v seriáli to bol práve Joe E. Tata.

Herečku v seriáli odprevádzal k oltáru Nate, ktorého stvárnil Joe E. Tata. Na sociálnej sieti uviedla, že jej vždy pripomínal jej vlastného otca a o hercovi sa vyjadrila ako o výnimočnom človeku. Zdroj: Instagram/ ToriSpelling

Smutný osud ďalšej z hviezd ikonického seriálu

Miláčik seriálu Dylan, ktorého rolu stvárnil Luke Perry, zomrel v roku 2019 vo veku 52 rokov. Jeho smutným osudom bolo, že dostal mozgovú príhodu. Jeho smrť bola veľkým úderom hlavne pre jeho rodinu, pretože prišla nečakane. Smútili aj kolegovia.

Luke Perry sa podľa dostupných informácií stal počas svojej kariéry veľkým idolom žien a po tejto smutnej správe im ostali len oči pre plač. „Jeho stav bol taký vážny, že ho priviedli do umelého spánku. Teoreticky bol mŕtvy už vtedy, keď ho priviezli do nemocnice,“ informovali zahraničné médiá.

„Bol v obklopení svojich detí, snúbenice, bývalej manželky, matky, nevlastného otca, brata, sestry a ďalších príbuzných. Rodina ďakuje za prejavenú ľútosť a žiada o súkromie,“ vyjadril sa jeho hovorca.

K jeho úmrtiu sa na sociálnych sieťach vyjadril dokonca aj legendárny a ikonický herec, ktorého musia poznať asi všetci - Leonardo DiCaprio. „Luke Perry bol dobrosrdečný a talentovaný umelec. Bola česť pracovať s ním, moje myšlienky a modlitby idú smerom k nemu a k jeho blízkym,“ napísal DiCaprio. Herca si jednoducho zamiloval celý svet a jeho smrť zasiahla nielen rodinu, ale aj kolegov z brandže a fanúšikov.

