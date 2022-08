Olivia Newton-John podľa vyhlásenia svojho manžela Johna Easterlinga "v pondelok ráno (miestneho času) pokojne skonala na svojom ranči v Južnej Kalifornii".

Odvahy mala na rozdávanie

Olivia v roku 2020 prezradila denníku The Guardian, že svoju chorobu považovala za dar. "Neviem, čo by som bez toho bola. Vnímam to ako svoju životnú cestu. Dalo mi to účel a zámer a naučilo ma to veľa o súcite," hovorila herečka pred dvoma rokmi. "Bol to dar. Neprajem to nikomu inému. Ale pre mňa to bolo v mojom živote dôležité," dodala.

Rakovinu prsníka jej prvýkrát diagnostikovali v roku 1992. Počas liečby sa stala aj podporovateľkou včasných mamografických vyšetrení a na výskum tejto choroby vyzbierala prostredníctvom svojej nadácie milióny dolárov. Ochorenie sa jej vrátilo v roku 2013 a napokon aj v roku 2018.

Olivia Newton-John v Pomáde Zdroj: Profimedia

Tešila sa na to, že sa stane súčasťou niečoho "veľkého"

"Všetci vieme, že zomrieme. Celý život to popierame. Ťažko sa to vyjadruje slovami. Je to skoro, akoby sme boli súčasťou jedného systému… Myslím, že vonku je niečo veľké, čoho sme súčasťou. Tak nejako sa na to teším, keď to nastane," vysvetlila.

Pestovala a užívala marihuanu

Herečka v tom čase tiež prezradila, že s chorobou jej pomáhalo hlavne užívanie rastliny kanabis. Podľa jej slov droga pomáhala pri bolestiach a nespavosti. Stala sa preto obhajkyňou marihuany a dokonca si ju pestovala na svojom ranči.

Priateľka Olivie očakávala, že herečka chorobe podľahne už pred rokmi

