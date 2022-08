Herečka prehrala 30-ročný boj s rakovinou prsníka, informoval stanicu BBC jej agent.

Olivia Newton-John podľa vyhlásenia svojho manžela Johna Easterlinga "v pondelok ráno (miestneho času) pokojne skonala na svojom ranči v Južnej Kalifornii". Olivia Newton-John sa narodila v septembri 1948 v meste Cambridge v Británii, no už ako päťročná sa s rodičmi presťahovala do austrálskeho Melbourne.

Úspešná bola aj po Pomáde

Už ako 14-ročná tam založila so spolužiačkami skupinu Sol Four, ktorá sa orientovala na country hudbu. Komerčne sa neskôr preslávila ako speváčka práve tohto žánru, pričom za svoju hudobnú kariéru predala milióny albumov a získala aj dovedna štyri ocenenia Grammy. Celosvetovo ju však podľa BBC preslávila práve úloha Sandy v zmienenom muzikálovom filme Pomáda (Grace) z roku 1978.

Anketa Máte radi Pomádu? Áno 100% Nie 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Veľkým hitom z tohto filmu bol jej duet s Johnom Travoltom You're The One That I Want, ktorý svojho času kraľoval v hudobných rebríčkoch v Spojených štátoch aj v Anglicku. Hitmi z filmu boli aj piesne Hopelessly Devoted To You či Summer Nights. Úspešná bola Olivia Newton-John aj v 80. rokoch minulého storočia, v roku 1983 hrala vo filme Two Of A Kind. Od roku 1979 je nositeľkou Radu Britského impéria.

V roku 1981 jej venovali aj hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy. Jej prvým manželom bol tanečník Matt Lattanzi, s ktorým sa zoznámila v roku 1980 pri nakrúcaní filmu Xanadu. V januári 1986 sa im narodila dcéra Chloe. Jej druhým manželom bol Austrálčan, podnikateľ John Easterling, ktorého si vzala v júni 2008. Rakovinu prsníka herečke prvýkrát diagnostikovali v roku 1992.

Počas liečby sa stala aj podporovateľkou včasných mamografických vyšetrení a na výskum tejto choroby vyzbierala prostredníctvom svojej nadácie milióny dolárov. Ochorenie sa jej vrátilo v roku 2013 a napokon aj v roku 2018.