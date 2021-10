Vojvodkyňa Meghan patrí bezpochyby medzi osobnosti, ktoré udávajú módny štýl. To, čo si manželka princa Harryho oblečie, zmizne z obchodov rýchlosťou blesku. Ako je však známe, Meghan na rozdiel od vojvodkyne Kate uprednostňuje luxusnejšie značky, ktoré si bežní smrteľníci jednoducho dovoliť môžu.

Meghan s Harrym sa po odchode z kráľovskej rodiny skrývajú, ako sa len dá. Dvojica sa najnovšie objavila v New Yorku, kde si uctili obete z 11. septembra a taktiež sa prihovorili divákom na 24-hodinovom festivale Global Citizen Live zameranom proti chudobe a klimatickým zmenám. Meghan počas troch dní vyvetrala šatník hodný kráľovnej. Všetky outfity, ktoré mala na sebe, mali dokopy hodnotu neuveriteľných 78-tisíc eur a ovešaná bola šperkami v hodnote 350-tisíc eur.

Aj keď šatník Meghan pozostáva prevažne z luxusných kúskov treba uznať, že ešte predtým, než sa stala členkou kráľovskej rodiny a nemala k dispozícii kráľovskú pokladnicu vedela, čo je takpovediac "in". Počas svojej hereckej kariéry sa vedela dokonale zladiť na každú udalosť na červenom koberci, len tak do mesta, či napríklad cestou do fitka, keď ju nachytali paparacovia.

