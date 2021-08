Kniha s názvom Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle narobila poriadnu šarapatu. Autorom publikácie je Tom Quinn, ktorý neopisuje iba to, ako to v paláci funguje dnes, ale aj to, ako to v paláci vyzeralo pred 200 rokmi.

Princezná Diana

Najvýbušnejšie obdobie v paláci zrejme zažilo služobníctvo princeznej Diany a Charlesa. V ich domácnosti boli hádky na dennom poriadku, čomu sa patrične prispôsobovalo aj služobníctvo.

Princezná Diana a princ Charles počas medových týždňov v Škótsku. Zdroj: Profimedia

Komorníci na zosnulú princeznú nabonzovali aj jej záľubu opaľovať sa úplne nahá v záhradách. Raz ju dokonca načapala aj dvojica robotníkov, ktorí od nej nedokázali odtrhnúť oči. Okrem toho sa rada maskovala, aby sa mohla spomedzi kráľovského areálu nenápadne vytratiť.