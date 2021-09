Dvadsaťštyrihodinová séria koncertov po celom svete s názvom Global Citizen Live má upozorniť na klimatickú zmenu, nerovnosť v rozdeľovaní vakcín a hladomor. Informovala o tom tlačová agentúra AFP. Na pódiách od New Yorku po nigérijský Lagos vystúpili rôzne megahviezdy, vrátane Coldplay, speváčky Lizzo, Jennifer Lopez a Billie Eilish, ale aj herci, politici, šéfovia firiem, členovia kráľovskej rodiny a aktivisti. Apelovali alebo oznámili finančné dary na pomoc pri riešení veľkých celosvetových výziev.

Mimovládna organizácia Global Citizen chce vysadiť miliardu stromov, poskytnúť dve miliardy vakcín najchudobnejším krajinám a tiež jedlo 41 miliónom ľudí na pokraji smrti od hladu. Elton John vo výrazne zelenom oblečení vystúpil v Paríži pred Eiffelovou vežou, aj napriek nedávnemu zraneniu bedra. Zahral a zaspieval hity ako "Tiny Dancer" či "This is Your Song".

Headlinerom v Paríži bol Ed Sheeran, spolu so skupinou Black Eyed Peas a rapperom Stormzy. Akcia sa na sociálnych médiách začala vopred nakrúteným vystúpením skupiny BTS v Soule. Keď sa skončil koncert v Paríži a "štafetu" dostal New York, tam vyšli na pódium britský princ Harry a jeho manželka Meghan. Obaja obhajovali dostupnosť vakcín proti koronavírusu pre všetkých a vyhlásili, že túto vec treba brať "ako základné ľudské právo".

"Moja žena a ja sme presvedčení, že to, do akých pomerov sa človek narodí, nesmie určovať jeho šance prežiť," povedal princ Harry, vojvoda zo Sussexu, a dav tisícov ľudí v newyorskom Central Parku nadšene tlieskal. Po manželoch z britskej kráľovskej rodiny vystúpila popová veteránka Cyndi Lauper, ktorá svoj hit "Girls Just Want to Have Fun" venovala afganským ženám. Keď zavládla tma, dav sa zväčšil a prítomní burácali pri vystúpeniach hviezd ako Billie Eilish.