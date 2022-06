Prvé FOTO z veľkého návratu Meghan a Harryho: Elegantná vojvodkyňa a princ ukázal plešinku! ×

Na oslavu 70. jubilea vlády kráľovnej Alžbety prileteli v stredu podvečer aj zbehovia princ Harry a jeho manželka Meghan. A to aj so svojimi ratolesťami malou Lilibet, ktorá zajtra oslávi svoje prvé narodeniny, a so synom Archiem. Po ich štvrtkovej schovávačke, keď sa neobjavili na balkóne spolu s kráľovskou rodinou, sa dnes konečne ukázali v plnej paráde. Fanúšikovia však z ich návratu ostali trochu sklamaní.