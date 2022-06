FOTO Odovzdávanie cien sa zvrhlo v sexi šou: Odhalené prsia JLo aj maškarády ako z hororu ×

Odovzdávanie cien MTV Movie And TV Awards sa nesie ruka v ruke s pomyselnou extravagantnou módnou šou, ktorú by si nejeden pomýlil s propagáciou filmov pre dospelých. Inak to nebolo ani v nedeľu, keď sa na červenom koberci predviedli celebritné krásky v odvážnych outfitoch. Odovzdávanie cien sa tak zvrhlo na prehliadku sexi ženských kriviek.