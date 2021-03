Len málokto by povedal, že Irina Shyak pochádza z Ruska, konkrétne z mesta Yemanzhelinsk, ktoré sa nachádza neďaleko hraníc s Kazachstanom. Svoje detstvo zasvätila hraniu na klavíri a spevu a ako tínedžerke by jej určite nenapadlo, že jedného dňa z nej bude svetová modelka!

Ruská modelka najnovšie prekvapila fanúšikov, keď na sociálnu sieť Instagram pridala svoju starú fotografiu. Záber, na ktorom je odfotená v izbe iba v spodnej bielizni, pochádza z roku 2006. Ako vidieť, už v tom čase mala postavu hotovej modelky. Svoju kariéru si však ešte ako tínedžerka musela tvrdo vydrieť.

Ako 14-ročná mala dve roboty

Irina Shayk, celým menom Irina Valeryevna Shaykhlislamova, sa narodila do rodiny uhliara a učiteľky hudobnej výchovy. Ako šesťročná začala hrať na klavíri a v deviatich rokoch sa prihlásila na hudobnú školu, na ktorej študovala sedem rokov. Po smrti otca musela mať ako 14-ročná dve roboty, keďže jej rodina sa ocitla v zlej finančnej situácii. Po štúdiu na strednej škole začalo malej Irine svitať na lepšie časy a všimla si ju jedna miestna modelingová agentúra. V roku 2004 vyhrala „Miss Čeljabinsk 2004" a v roku 2007 sa stala tvárou značky spodnej bielizne Intimissimi. V tom istom roku debutovala aj na titulnej strane časopisu Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Anketa Myslíte si, že sa Irina a Bradley k sebe jedného dňa vrátia? Áno. 22% Nie. 78% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Rodáčka z Ruska žije momentálne v New Yorku aj s dcérkou Leou, ktorú má s expartnerom, hercom Bradley Cooperom. Po premiére filmu Zrodila sa hviezda, kde si po boku Coopera zahrala Lady Gaga, sa špekulovalo, že spolu randia a že počas nakrúcania to medzi nimi poriadne iskrilo. Románik na pracovisku medzi hercom a speváčkou sa nepotvrdil, no samotný film vzťahu Coopera a Iriny rozhodne neprospel.

Prečítajte si aj: