Niečo také ste ešte nevideli! Jediná dcéra Bradleyho a Iriny chodí v poriadnom luxuse. Lea zatiaľ nemá žiadneho súrodenca, a tak sa nečudujeme, že Irina si svoju dcérku poriadne rozmaznáva. Keď išla malú Leu vyzdvihnúť zo škôlky, paparacom takmer vypadli oči z jamiek. Iba trojročné dievčatko mala na sebe zimnú bundu od Versaceho, ku ktorej jej Irina zladila aj topánky, taktiež od Versaceho. Pod bundou mala dlhšie biele tričko rovnakej značky.

Paradoxom je, že keď sa o dcérku stará Bradley, malá Lea chodí oblečená ako ostatné deti a z davu zbytočne nevyčnieva. Pred rokom ich dokonca prichytili, ako sa presúvajú newyorským metrom, pričom pôsobili ako úplne normálni ľudia.

Anketa

Ak by ste mali veľa peňazí, obliekali by ste svoje deti do značkových vecí?

Áno, prečo nie. 50%

Na výnimočné príležitosti možno, ale inak nie. 30%

Určite nie. 20%