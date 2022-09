Leonardo nie je známy len filmovými megahitmi ako Titanic, Vlk z Wall Street či Veľký Gatsby, ale aj láskou k mladým ženám. Na titulky magazínov sa dostal aj vďaka vzťahom s najslávnejšími kráskami sveta, ktoré však nikdy nemali viac ako 25 rokov.

Camila a Leonardo tvorili pár päť rokov. Zdroj: Profimedia.sk

Najnovšie sa po piatich rokoch rozišiel s priateľkou, modelkou a herečkou Camilou Morrone, a to len mesiac po dovŕšení jej 25 rokov. Zdá sa tak, že najnovší rozchod posilňuje vzorec, ktorý si 47-ročný žrebec zaviedol, že nikdy verejne nerandí so ženou po dvadsaťpäťke.

Rozchodmi sa totiž skončili aj jeho predchádzajúce vzťahy so slávnymi kráskami. V roku 2000, keď mal 25 rokov, chodil so svojou najmladšou priateľkou Gisele Bundchen, ktorá mala v tom čase len 18 rokov. Ich vzťah vydržal celých päť rokov. Ďalšou Leovou láskou bola modelka Bar Refaeli, s ktorou tvoril pár od roku 2005 do roku 2011. Bar mala počas ich vzťahu 20 až 25 rokov. Rovnaký scenár použil aj pri nasledujúcich vzťahoch s herečkou Blake Lively, modelkou Erin Heatherton, Toni Garrn či Ninou Agdal. Po každom rozchode si Leo rýchlo našiel mladšiu verziu.

Zdroj: Frank Micelotta

Inak to nie je ani po rozchode s Camilou Morrone. Tú mal totiž Leo nahradiť už v júli len 22-ročnou ukrajinskou modelkou Mariou Beregovou. DiCaprio, ktorý nikdy verejne nerandil so ženou staršou ako 25 rokov, sa s ňou údajne stretol v Saint-Tropez, kde ju v júli odfotili pri nastupovaní na jachtu. Beregová sa po jeho boku objavila po rozchode s manželom Ahmedom Masoudom Abdelhafidom, ktorého starým otcom bol stúpenec líbyjského diktátora plukovníka Muammara Kaddáfího. Ak sa teda bude Leo aj naďalej držať svojho vzorca, tak najneskôr do troch rokov by mohla mladú modelku vystriedať ďalšia mladšia verzia.