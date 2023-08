FOTO Zostarnutá Katie Holmes strašila v uliciach: Pozor, ide strapatá a dezorientovaná mátoha! ×

S herečkou Katie Holmes (44) to ide v poslednej dobe dole vodou. Na jej tvári sa podpísali roky pretvárok a trápenia. Stroskotané manželstvo a život v Hollywoode by hádam každému narobili mnoho vrások. Najnovšie ju objektívy fotoaparátov prichytili, ako sa v uliciach New Yorku pohybuje celá dezorientovaná a strapatá.