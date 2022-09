Ivanka Trump, dcéra zosnulej českej rodáčky Ivany Trump (†73) a exprezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa (76), zažíva veľmi ťažké obdobie. Nestihla sa ani spamätať zo smrti matky a teraz jej rodinu čaká ďalšia životná skúška. Médiá ju nafotili počas veľmi bolestivého telefonátu a s utrápenou tvárou by ste inokedy krásnu blondínku ani nespoznali.

Denník Daily Mail pristihol Ivanku Trump v uliciach Miami, ako zahodila kamennú tvár, ktorú si nasadila na pohrebe svojej matky, a pod slnečnými okuliarmi bola očividne rozrušená a plakala - alebo k tomu nemala ďaleko.

Ivanka sa na ceste do telocvične očividne počas telefonátu s neznámou osobou veľmi rozrušila. Za toto môže Daily Mailu fakt, že jej manžel Jared Kushner (41) opäť bojuje s rakovinou štítnej žľazy. Očarujúca expolitička tak pripomínala kvôli trápeniu len tieň samej seba, keď ju paparacovia nafotili počas rozhovoru.

Trumpovci na pohrebe Donaldovej exmanželky Ivany. Vľavo stojí Ivanka, jej dcéra. Zdroj: Profimedia

Kvôli rakovine musel ísť Trumpovej manžel znova pod nôž

Kushner zákernú chorobu už v minulosti prekonal, no bohužiaľ sa mu vrátila a nedávno ho museli opäť operovať. Tento zákrok mal podľa jeho slov skončiť úspešne, no je jasné, že si rodičia troch detí zažili za posledné mesiace toho veľa.

Rodina sa ešte stále dostáva zo smrti Ivany Trump, s ktorou sa naposledy rozlúčili len pred šiestimi týždňami. Ivana Trump zomrela 14. júla vo svojom dome v New Yorku po nešťastnom páde zo schodov.

Na pohrebe Ivanka prezradila, k čomu ju matka za život viedla a čo ju naučila. "Keď som vyrastala, moja matka mi nepovedala, že žena si môže robiť, čo chce. Ukázala mi to. Bola priekopníčkou medzi mužmi a ženami. Moja matka mi raz povedala, že nie je nič, čo by nemohla robiť na podpätkoch. Naučila nás loviť ryby a potom uvariť to, čo sme ulovili," uviedla na poslednej rozlúčke.