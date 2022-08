HROB Ivany Trump je úplný výsmech: Donald ju pochoval ako poslednú chuderu, veď ona nie je pes! ×

Vypočítavosť amerického exprezidenta a miliardára Donalda Trumpa nepozná medze. Aby ušetril na daniach, pochoval exmanželku Ivanu neďaleko prvej golfovej jamky jeho okázalého klubu v Bedminsteri. Hoci to znie absurdne, podľa britského denníka The Guardian tak ušetrí na daniach, ktoré sú v New Jersey poriadne mastné, veľký balík peňazí.