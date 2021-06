Novomanželka britského premiéra Borisa Johnsona, 33-ročná Carrie, zatienila počas víkendového samitu krajín G7 všetky zúčastnené dámy vrátane vojvodkyne Kate, ktorá je známa nielen svojím módnym vkusom, ale aj šetrnosti a recyklovaniu starších kúskov oblečenia. Napriek tomu, že Carrie sa medzi vplyvnými dámami objavila ako manželka premiéra prvýkrát, verejnosť doslova okúzlila svojím prirodzeným vystupovaním a sviežim výberom šiat, ktoré lichotili jej postave a zároveň jej pridali aj na charizme. Celkovú cenu jej outfitov odhadol britský portál The Sun na 4 380 eur. Carrie však reálne vďaka skvelému a ekologickému triku minula za oblečenie len 253 eur.

Zdroj: Profimedia

Carrie totiž namiesto toho, aby si drahé modely kúpila, využila možnosť zapožičania šiat za zlomkové ceny podobne, ako to urobila so svojimi svadobnými šatami. Podľa portálu The Sun využila Carrie požičovňu šiat mywardrobehq.com, čím sa vyhla zbytočnému nakupovaniu oblečenia na špeciálnu príležitosť a zároveň mohla voľbou šiat smelo konkurovať ostatným dámam zo samitu.

