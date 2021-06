Herečka Courteney Cox (56), ktorá si v seriáli zahrala Monicu Gellerovú, ktorá nemohla otehotnieť, je v reálnom živote mamou krásnej 16-ročnej dcéry Coco Arquette. Coco bez pochýb zdedila svoju krásu a štíhlu postavu práve po svojej mame Courteney a napriek tomu, že od šoubiznisu sa drží stranou, na sociálnej sieti Instagram má celkom slušnú základňu fanúšikov.

Šťastným otcom krásnej dcéry je aj seriálový smoliar Ross. Cleo Buckman Schwimmer má síce len 10 rokov, no svojím vzhľadom púta pozornosť médií už teraz. Pred rokom len 9-ročné dievčatko prekvapilo otcových fanúšikov, keď si od svojej mamy dala oholiť svoje krásne dlhé vlasy. V tom čase sa hovorilo o tom, že Cleo sa pre tento krok rozhodla, aby pôsobila rodovo neutrálne a podobala sa viac na svojho otca.

Schwimmer a Zoe Buckman sa rozviedli v roku 2017 po siedmich rokoch manželstva, bývalý pár si dáva za cieľ spolupracovať, pokiaľ ide o ich dcéru.

Zdroj: instagram

Do tretice je hrdým otcom dcéry aj herec Matt LeBlanc, ktorý v sitkome stvárnil Joeyho Tribianiho. Marina Pearl LeBlanc má 17 rokov a jej mamou je Melissa McKnight. Marina síce ešte nie je dospelá, no vďaka svojej kráse a charizme, ktorú zdedila po slávnom ockovi, by sa pokojne uchytila v Hollywoode už dnes.

Anketa Ktoré z detí sa podobá na svojho slávneho rodiča najviac? Julian Murray Stern 0% Marina Pearl LeBlanc 0% Cleo Buckman Schwimmer 0% Coco Arquette 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Jedinou spomedzi hlavných predstaviteľov, ktorá má syna, je herečka Lisa Kudrow (57). Jej manželom je od roku 1995 Michel Stern, s ktorým vychováva syna Juliana Murraya Sterna, ktorý v máji oslávil 23. narodeniny.