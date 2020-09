Medzi exmanželmi Angelinou Jolie a Bradom Pittom to v uplynulých mesiacoch poriadne vrie. Konflikt medzi hercami vznikol pre nekonečný súd o zverenie detí do starostlivosti. A, ako sa zdá ani jeden z nich tomu druhému nič len tak nedaruje. Na verejnosť totiž preniká jedna špinavosť za druhou.

O starších deťoch Brada Pitta a Angeliny Jolie je známe, že majú voči svojmu otcovi pomerne veľkú nevôľu. Uprostred strašnej rozvodovej vojny páru vyplávali na povrch nové podrobnosti o rodine. Podľa magazínu Us Weekly Angelina kedysi údajne povedala svojmu synovi Paxovi, že Brad nikdy nebol za to, aby si ho adoptovala a dokonca sa na to dosť nahneval.

Angelina Jolie a Brad Pitt sú na nože. Zdroj: archív

Zdroj, ktorý citoval, uviedol: „Poškodzuje to jeho a Bradov vzťah, aj keď Brad poprel, že by niečo také povedal.“ Zasvätené osoby tvrdili, že Bradovi prekážala adopcia trojročného dieťaťa, ktoré nevedelo hovoriť po anglicky. Celý konflikt sa údajne odohral hneď po narodení Shiloh, keď herečka povedala Bradovi: "Pax ma potrebuje viac ako Shiloh. Vzťah takmer ukončili, ale Brad zostal."

Bradov vzťah s jeho a Angelininým najstarším synom Maddoxom tiež nie je príliš stabilný a herec sa teraz vyrovnal so skutočnosťou, že ich vzťah pravdepodobne nikdy nedokáže napraviť. "Vždy bol svojhlavý a chránil svoju matku," uviedol zdroj o Maddoxovi a dodal, že Shiloh sa javila ako najhorlivejšia a najochotnejšia zo štyroch najstarších pracovať na vzťahu s otcom. "Aj Zahara má teraz vylepšený vzťah, zatiaľ čo dvojčatá Vivienne a Knox boli chránené pred mnohými problémami," dodal zdroj.

Vojna medzi manželmi a nekonečný boj o deti však neprospieva nikomu. Angelina v posledných mesiacoch extrémne pochudla a na tvári Brada Pitta sa objavujú ustarostené vrásky. Situáciu komplikuje aj zmena pohlavia ich prvorodenej dcéry, ktorú od jej 14. narodenín oslovujú ako John.