Ak ste si mysleli, že Cynthia, matka Lady Gaga, je rovnako uletená ako jej dcéra a miluje farebné outfity od výmyslu sveta, musíme vás sklamať. Na rozdiel od svojej slávnej dcéry na seba nepúta pozornosť a na verejnosti sa objavuje iba zriedkakedy. Mnohých by možno prekvapilo, že napriek odlišnému životnému štýlu si je dvojica veľmi blízka. V roku 2012 napríklad založili nadáciu Born This Way Foundation zameranú na ukončenie šikany a budovanie komunít.

Cyntia pre časopis People taktiež priznala, že ju mrzí, že v minulosti nemohla byť svojej dcére oporou, za čo vraj môže vekový rozdiel a životný štýl jej dcéry. Kniha s názvom Channel Kindness má byť preto motiváciou pre mladých ľudí a ich rodičov, aby spolu komunikovali otvorene a bez prekážok. Fotografie Cyntie nájdete v galérii článku.